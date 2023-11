ZUCCA VUOTA - L'ASSURDA VICENDA DI UN CAMERIERE AMERICANO CHE È STATO LICENZIATO PERCHÉ HA TIRATO UNA ZUCCA IN TESTA A UNA CLIENTE - LA DECORAZIONE DI HALLOWEEN È ROTOLATA DA QUALCHE SCAFFALE E LUI L'HA COLPITA CON UN CALCIO, SCARAVENTANDOLA SULLA NUCA DI UNA DONNA - IL FILMATO DELL'INCIDENTE È DIVENTATO VIRALE E ALLA FINE IL RAGAZZO... - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

cameriere colpisce una cliente con una zucca 3

Un modo decisamente originale per perdere il lavoro: Zach Hodges stava giocherellando con una zucca decorativa mentre era in attesa al bancone del ristorante in cui lavorava. Inaspettatamente, uno dei calci che sferra all'ortaggio sembra essere un po' più forte del previsto e la zucca finisce dall'altra parte della stanza, sulla testa di una cliente.

Il tutto viene ripreso dalla telecamera di sorveglianza del locale. La vicenda, tuttavia, non finisce qui. Ciò che gli utenti hanno trovato particolarmente divertente è che dopo l'incidente il ragazzo non si preoccupa di assicurarsi che la donna non si sia fatta male, ma decide di correre in soccorso della zucca sotto lo sguardo basito della cliente. […]

cameriere colpisce una cliente con una zucca 2

La storia, però, non finisce qui, perché il video ha fatto un successo strepitoso ed è andato virale, accumulando oltre 34 milioni di visualizzazioni e quasi 5 milioni di mi piace. Per questo motivo, il datore di lavoro ha deciso di riprendere Zach tra le proprie fila e sfruttare un po' di quella notorietà. […]

cameriere colpisce una cliente con una zucca 1 cameriere colpisce una cliente con una zucca 4 cameriere colpisce una cliente con una zucca 5