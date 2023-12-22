(ANSA) - L'Agcom sanziona Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, previsto dal decreto Dignità, ad opera delle piattaforme Facebook e Instagram: la multa è di 5.850.000 euro. Lo comunica l'Autorità in una nota. (ANSA).
ZUCK, CHE STANGATA! - L'AGCOM HA MULTATO "META", PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PUBBLICITÀ DEL GIOCO D'AZZARDO SU FACEBOOK E INSTAGRAM - L'AZIENDA DI MARK ZUCKERBERG DOVRÀ PAGARE UNA SANZIONE DI 5.850.000 EURO…-
(ANSA) - L'Agcom sanziona Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, previsto dal decreto Dignità, ad opera delle piattaforme Facebook e Instagram: la multa è di 5.850.000 euro. Lo comunica l'Autorità in una nota. (ANSA).
DAGOREPORT – SERGIO CASTELLITTO COME CALIGOLA: ALLA SUA PRIMA NOMINA DA NEO PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L'ATTORE HA CHIAMATO IL SUO PRODUTTORE TEATRALE, ANGELO TUMMINELLI, COME RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI – È QUALCOSA DI PIÙ DI UN CLAMOROSO “SOFFRITTO” DI INTERESSI, VISTO CHE QUEL RUOLO E' STATO CREATO AD HOC (PRIMA NON ESISTEVA)
FOTO-FLASH – OGGI LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, DOPO IL VOTO SUL MES ALLA CAMERA, È CORSA A PRANZO CON UNO DEI SUOI MENO ILLUSTRI PREDECESSORI AL NAZARENO, MAURIZIO MARTINA – I DUE, A QUANTO SEMBRA, HANNO DEGUSTATO UN PIATTO DI FRUTTA TROPICALE: MANGO, PAPAYA, ANANAS E FRUTTO DELLA PASSIONE. NON PROPRIO PRODOTTI A KM ZERO. MA SI SA, LA SINISTRATA ELLY È GRANDE FAUTRICE DEL GLOBALISMO - LA CONVERSAZIONE, COMUNQUE, NON DEVE ESSERE STATA MOLTO INTERESSANTE: LA SCHLEIN, PIÙ CHE DALLO SGUARDO DA MERLUZZONE DI MARTINA, ERA RAPITA DAL SUO CELLULARE...
COSA HA SPINTO IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, AD ATTACCARE MATTARELLA E IL SUO PRESUNTO ABUSO DI POTERI? L’HA FATTO “PER CREARE CON MALIZIA O PER RAGIONI INCONFESSABILI UN INCIDENTE AL MASSIMO LIVELLO” (COME SI CHIEDE FOLLI SU ‘REPUBBLICA’)? - L’IPOTESI VOCIFERANTE COLLEGA TALE SGARBO ISTITUZIONALE ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA, SEMPRE PIÙ COMPLESSA, IN CUI È FINITO IL FIGLIO LEONARDO APACHE, DENUNCIATO PER STUPRO DA UNA RAGAZZA – INFATTI, NELLE ULTIME ORE SONO SPUNTATI ANCHE TRE FILMATI GIRATI CON I TELEFONINI CHE DOCUMENTANO COSA È ACCADUTO LA SERA DEL 18 MAGGIO 2023 NELLA CASA MILANESE DEL PRESIDENTE DEL SENATO - INTERROGATO OGGI IN PROCURA A MILANO LEONARDO APACHE, A CUI È STATO PRELEVATO IL DNA, HA RESPINTO LE ACCUSE DI STUPRO E HA CONFERMATO CHE IL RAPPORTO SESSUALE CON LA RAGAZZA C’È STATO MA CHE LEI ERA CONSENZIENTE… - VIDEO
FLASH! - LA PASSEGGIATA DEL REIETTO GIAMBRUNO TRA LE BANCARELLE DI ATREJU MICA E' STATO DIGERITA DALLE SORELLINE D'ITALIA (BASTA RIVEDERE LA SMORFIA CON GHIGNO DI ARIANNA IN RISPOSTA AI CRONISTI: "SORPRESA? SIETE INOPPORTUNI") - ANCHE NELL'ENTOURAGE DELLA FIAMMA SI DOMANDANO PREOCCUPATI COSA FRULLA ORA NELLA TESTA DELL'EX MELONCINO, DOPO UN'ACCOGLIENZA COSI' GELIDA E IMBARAZZATA...
DAGOREPORT - PROCEDE A PASSO DI MARCIA LA PRESA DEL POTERE ASSOLUTO DELLA DUCETTA. OBIETTIVO: L'OCCUPAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI - NEL GIUGNO 2024 SCADE IL MANDATO ALL’AISI DI MARIO PARENTE. IL CANDIDATO CHE MELONI E CAMERATI VOGLIONO IMPORRE È GIUSEPPE DEL DEO, EX UFFICIALE DELL’ESERCITO - MA CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA BEN DUE ESPONENTI PROVENIENTE DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA - CHE FARE? SI VOCIFERA CHE LA STRATEGIA DI MANTOVANO SAREBBE DI RESETTARE TUTTI I VERTICI SOSTITUENDO ANCHE ELISABETTA BELLONI A CAPO DEL DIS E GIOVANNI CARAVELLI ALL’AISE, NOMINANDO COSÌ ESPONENTI A LUI FEDELISSIMI NEI RUOLI CHIAVE DELL’INTELLIGENCE...