ZUCKERBERG HA FALLITO LA PROVA DEL "NOVI" - META HA ANNUNCIATO CHE NOVI, IL SERVIZIO PER TRASFERIRE DENARO TRAMITE IL PORTAFOGLIO DIGITALE DI CRIPTOVALUTA DELL'AZIENDA, CHIUDERÀ L'1 SETTEMBRE - LA SOCIETÀ DI ZUCKERBERG HA LANCIATO L'APP NELL'OTTOBRE DELLO SCORSO ANNO, MA LA FLESSIONE DEI MERCATI DELLE CRIPTOVALUTE E I PROBLEMI DI LIQUIDITÀ DI SOCIETÀ CHIAVE NEL SETTORE HA SPINTO A FERMARE IL PROGRAMMA - MA LA TECNOLOGIA DI NOVI NON SARÀ ABBANDONATA DEL TUTTO VISTO CHE…

novi

(ANSA) - Il progetto Novi di Facebook-Meta, un servizio per trasferire denaro tramite il portafoglio digitale di criptovaluta dell'azienda, chiuderà il 1 settembre. Lo ha confermato lo stesso colosso con un messaggio ai suoi utenti. Sia l'app indipendente Novi che l'integrazione per WhatsApp avranno delle limitazioni già dal 21 luglio, quando gli iscritti non potranno più aggiungere denaro ai propri account. Novi consiglia a tutti di prelevare il proprio saldo "il prima possibile".

novi

La tecnologia di Novi non sarà abbandonata del tutto visto che Meta prevede di utilizzarla in prodotti futuri, come nel progetto del metaverso. Lo ha affermato un portavoce dell'azienda a The Verge: "Stiamo sfruttando gli anni spesi nel creare progetti su blockchain per introdurre nuovi prodotti, come oggetti da collezione digitali. Aspettatevi di vedere di più da noi in nuovi contesti, convniti che tali tecnologie possano apportare alle persone e alle aziende nel metaverso grossi vantaggi".

novi

Meta ha lanciato il pilota Novi nell'ottobre dello scorso anno, con l'ambizione di diventare una compagnia di riferimento nel mondo delle valute crittografiche. Ma invece di una moneta proprietaria, chiamata Libra, Novi aveva finito per utilizzare la stablecoin USDP di Paxos Trust, per consentire ad una più larga fetta di utenti di eseguire transazioni. La decisione di chiusura di Novi avviene in un momento critico per le criptovalute, con l'intensificarsi della flessione dei mercati e i problemi di liquidità di società chiave come Celsius Network e Three Arrows Capital.