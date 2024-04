16 apr 2024 17:38

ZUCKERBERG METTE LA MUSERUOLA AI FASCISTELLI PORTOGHESI – META, LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA FACEBOOK, HA LIMITATO PER I PROSSIMI 10 ANNI LE ATTIVITÀ SOCIAL DI "CHEGA", IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA, CHE ALLE ELEZIONI DI MARZO HA OTTENUTO IL 18% DEI VOTI. MOTIVO? “HA VIOLATO GLI STANDARD DELLA NOSTRA COMUNITÀ”. OVVERO HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI SI MOSTRA UN EPISODIO DI VIOLENZA DOMESTICA IN UNA FAMIGLIA DI ZINGARI PORTOGHESI, DA SEMPRE NEL MIRINO DI CHEGA – IL PARTITO ANNUNCIA UNA BATTAGLIA LEGALE...