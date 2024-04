ZUCKERBERG NON GUARDA IN FACCIA A NESSUNO, NEANCHE A GESÙ CRISTO! – META HA OSCURATO LA DIRETTA DELLA VIA CRUCIS PER “POSSIBILE CONDIVISIONE DI IMMAGINI DI NUDO O ATTI SESSUALI” – LA DENUNCIA DELL’EMITTENTE RADIO MARIA, CHE SI È VISTA RIMUOVERE IL POST CON LA DIRETTA PUBBLICATO SULLA PAGINA FACEBOOK: “IL SOCIAL NON SA CHE IL CRISTO FU SPOGLIATO DELLE VESTI MA LE PARTI INTIME COPERTE CON PANNI…”

Meta, l’ex Facebook di Mark Zuckerberg, oscura la via Crucis. La denuncia arriva dall’emittente cattolica privata Radio Maria che durante la serata di Venerdì Santo, proprio mentre si stava svolgendo l’evento religioso, si è vista rimuovere il post con la diretta pubblicato sulla pagina Facebook per il seguente motivo: “Possibile condivisione di immagini di nudo o atti sessuali”.

“Chiediamo scusa a tutti gli amici che seguivano la prima parte della Via Crucis in adorazione del Signore in Croce”, ha scritto Radio Maria in un altro post spiegando che “Facebook ha eliminato la diretta per “contenuto immagini nudo”, e ha ristretto i parametri di visualizzazione.

Forse – ag giunge l’emittente radiofonica cattolica privata nel messaggio postato sul social network dagli amministratori della pagina – Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle vesti ma le parti intime coperte con panni. E pensare che è morto in croce anche per loro” […]

