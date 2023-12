ZUCKERBERG PROVA LA "RIVERGINATION": DOPO TUTTE LE FAKE NEWS DIFFUSE SUI SUOI SOCIAL, VUOLE DISPIEGARE UN'ARMATA DI "FACT-CHECKER" - META HA ANNUNCIATO CHE, IN VISTA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI NEGLI STATI UNITI, ATTIVERÀ SUL NUOVO SOCIAL "THREADS" LA VERIFICA DEI POST CONDIVISI - PER RIUSCIRCI, L'"ANTI TWITTER" DI META USERA' LE STESSE TECNOLOGIE, SIA AUTOMATIZZATE CHE GESTITE DA CONTROLLORI UMANI, UTILIZZATE PER FACEBOOK E INSTAGRAM (ANNAMO BENE)

mark zuckerberg

(ANSA) - Prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Meta intende attivare sul suo nuovo social, Threads, la verifica dei post condivisi. Lo ha affermato il capo di Instagram, Adam Mosseri, con un messaggio in cui ha spiegato che, dal 2024, Threads si doterà delle stesse tecnologie, sia automatizzate che gestite da controllori umani, per individuare le fake news postate online. Nel 2018, Facebook aveva lanciato anche in Italia il suo programma di fact-checking, con un decalogo per riconoscere le fake news.

threads 1

Mosseri non ha rilasciato molte informazioni sull'iniziativa, limitandosi a dire che Threads "abbinerà le valutazioni di verifica dei fatti da Facebook e Instagram a Threads". Attualmente, i fact-checker non possono valutare i contenuti su Threads. Quando un post viene contrassegnato come falso o fuorviante sugli altri social del gruppo, le valutazioni vengono trasferite anche su Threads. "Il nostro obiettivo è che la verifica possa essere attuata direttamente sul social" le parole di Mosseri.

fake news

Meta ha confermato in un post separato che i collaboratori potranno esamire il contenuto che circola su Threads mentre agli utenti verrà data la possibilità di aumentare, abbassare o mantenere il livello di visione dei contenuti ritenuti di bassa qualità, proprio come accade oggi su Facebook. La piattaforma, concorrente di X-Twitter, diventerà disponibile dalle 12 di domani in Unione Europea, come da conto alla rovescia pubblicato online dalla stessa Meta.

IL NUOVO SOCIAL DI META THREADS

Non è chiaro se, per rispettare le più stringenti norme di Bruxelles, l'azienda abbia limitato qualche funzionalità di Threads che, in fase di iscrizione al servizio, prevede una condivisione dei dati con Instagram, app da cui preleva le principali informazioni, compresa la rete dei contatti.

fact check fake news 1 MARK ZUCKERBERG - COPERTINA DI WIRED GONFIATO DI BOTTE - 2018 mark zuckerberg fake news 2 fake news fake news facts ELON MUSK MARK ZUCKERBERG THREADS