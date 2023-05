19 mag 2023 14:25

ZUCKERBERG, TIRA FUORI IL LIBRETTO DEGLI ASSEGNI! – “META” DOVRÀ PAGARE UNA MAXI MULTA (FORSE SUPERIORE AI 2 MILIARDI) PER AVER TRASFERITO I DATI DEGLI UTENTI FACEBOOK EUROPEI NEGLI STATI UNITI - IN AMERICA I SERVIZI SEGRETI POSSONO FICCARE IL NASO NEI DATABASE DELLA PIATTAFORMA E CONTROLLARE I DATI DEGLI UTENTI SENZA TROPPI PROBLEMI. PER QUESTO IL GARANTE DELLA PRIVACY IRLANDESE MULTERÀ ZUCKERBERG – PER LO STESSO MOTIVO SONO A RISCHIO ANCHE AMAZON, NETFLIX, SPOTIFY E YOUTUBE...