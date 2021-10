ZUCKERVERSE? SECONDO "THE VERGE", FACEBOOK VUOLE CAMBIARE NOME PER SCEGLIERNE UNO CHE RIFLETTA MEGLIO IL SUO INTERESSE IN METAVERSE, L'INTERNET DEL FUTURO - L'ANNUNCIO SARA' DATO LA PROSSIMA SETTIMANA DURANTE L'ANNUALE CONFERENZA - IL RE-BRANDING SAREBBE UNA MOSSA PER CONTRASTARE IL CALO DI FIDUCIA E LE CRITICHE PER LE PRATICHE DI DISINFORMAZIONE...

Facebook vuole cambiare nome, un nome che rifletta meglio il suo precipuo interesse in Metaverse, l'internet del futuro: lo scrive The Verge, sostenendo che il Ceo e fondatore, Mark Zuckerberg, ne parlerà e darà l'annuncio alla conferenza annuale Connect della societa' il prossimo 28 ottobre. Facebook non ha risposto in merito alla questione, sostenendo che non commenta «voci o speculazioni».

Il rebranding sarebbe una mossa per contrastare il calo di fiducia e le critiche per le pratiche di disinformazione. Secondo The Verge, la ridenominazione probabilmente lascerà il marchio originale di Facebook per l'app, che però sarà posizionata sotto una società madre insieme agli altri marchi 'fratelli' che hanno tutti miliardi di utenti, da Instagram a WhatsApp. Un po' come fece Google nel 2015 quando cambiò la sua struttura mettendo sotto Alphabet Inc non solo il motore di ricerca, ma anche le societa' controllate (un portafoglio che adesso spazia nei settori piu' disparati: video, tecnologia, biotecnologie, investimenti finanziari e ricerca).

