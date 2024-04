ZUPPA DI NOZZE PER IL CORRIERE! - OGGI A PAGINA 27 IL GLORIOSO QUOTIDIANO DELLA BORGHESIA MILANESE SI TRASFORMA NEL GUEST BOOK MATRIMONIALE DELLA RAMPOLLA DI CASA CAIRO: "LE NOZZE DI CRISTINA CAIRO E RAFFAELE DERBA DI RODA". ''LA SPOSA ELEGANTISSIMA, IL PADRE COMMOSSO E LA FESTA FINO A NOTTE FONDA" – PER RIPRENDERSI DAL MATRIMONIO, ALLA PIZZERIA ROMANA "GIGGETTO", SI SONO ATTOVAGLIATI PAOLO MIELI, MONTEZEMOLO ED ENRICO MENTANA CON LA COMPAGNA-BELVA, FRANCESCA FAGNANI…

DAGONOTA

urbano cairo e la figlia cristina

Reduci dal matrimonio a Milano nella chiesa del Carmine della figlia Cristina di Urbano Cairo, presidente e ad del gruppo Rcs con Raffaele Derba di Roda,

domenica sera alla romana Pizzeria "Giggetto "in via Alessandria a Roma si sono attovagliati alcuni reduci dell'ex Club di Berlino animato a suo tempo da Diego Della Valle: l'ex bi-direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, Luchino Cordero di Montezemolo ed Enrico Mentana con la compagna-belva, Francesca Fagnani.

1. CORRIERE DELLA SERA E GAZZETTA, DUE EDIZIONI PIENE DI URBANO CAIRO

Estratto dell'articolo di www.professionereporter.eu

Diego Della Valle Urbano Cairo Enrico Mentana e Luca Cordero di Montezemolo

Tanto Cairo, il 22 aprile, sui giornali Rcs, di cui è Presidente e amministratore delegato Urbano Cairo. Corriere della Sera, pagina 27, taglio basso con tre foto, “Le nozze di Cristina Cairo con Raffaele Derba di Roda”. Gazzetta dello Sport, buona parte di pagina 63, che parla di “Altri mondi”, dedicata al “Matrimonio di Cristina Cairo e Raffaele Derba di Roda”.

Presenti all’evento che riguarda la figlia di Cairo, il Direttore del Corriere Luciano Fontana, il Vicedirettore Aldo Cazzullo, il Direttore generale Bompieri, Direttore e Vicedirettori della Gazzetta, Stefano Barigelli, Gianni Valenti e Andrea Di Caro, il dg Carione, il Direttore de La7, Andrea Salerno, e star de La7, Mentana, Floris e Caterina Balivo (che però è tornata in Rai) con il marito Guido Maria Brera.

Raffaele Derba di Roda Cristina Cairo

Pagina 29 della Gazzetta è tutta dedicata al Presidente del Torino, Urbano Cairo, deluso per il pareggio con il Frosinone in Serie A: “Occasione sprecata”. In basso, una foto di Urbano Cairo che mostra la maglia realizzata per ricordare il Grande Torino e il Trofeo Senza Fine del Giro d’Italia e la maglia rosa del Giro, che partirà il 4 maggio, organizzato da Rcs Sport.

2. LE NOZZE DI CRISTINA CAIRO E RAFFAELE DERBA DI RODA

Estratto dell'articolo di Pa.Pic. per il “Corriere della Sera”

urbano cairo torino juve

Sono state celebrate sabato 20 aprile a Milano, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, le nozze tra Cristina Cairo, primogenita di Urbano, presidente e amministratore delegato del gruppo Rcs, e Raffaele Derba di Roda, investment banker di Unicredit. Cristina, 26 anni, elegantissima, velo e filo di perle sull’abito lungo, spalle scoperte, è arrivata alle 15 in piazza del Carmine al braccio del padre […] «La commozione mi ha colto baciando mia figlia all’altare.

Un’emozione forte, ho pensato a mia madre e a mio padre, a quanto sarebbero stati felici di essere qui con la loro prima nipote», racconta Cairo. Occhi lucidi anche per la mamma della sposa, Tove Hörnelius, e per i genitori di Raffaele, Paola e Mario Derba Di Roda. […] Tanti i volti noti. Gli imprenditori Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle, il direttore del «Corriere della Sera», Luciano Fontana, il direttore della «Gazzetta dello Sport», Stefano Barigelli, il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, Aldo Cazzullo, Giovanni Floris.

URBANO CAIRO CON LA FIGLIA CRISTINA

E per il mondo del calcio, due mister storici del Torino: Gianpiero Ventura, il più longevo, in carica cinque anni, e Gianni De Biasi, il primo allenatore dell’era Cairo, iniziata nel 2005. Tra gli invitati della famiglia dello sposo, l’ambasciatore Pietro Sebastiani. Intorno alle 18.30 gli ospiti hanno raggiunto il ristorante Da Vittorio, a Brusaporto (Bergamo). Lungo aperitivo a bordo piscina, la cena. E poi la festa fino a notte fonda.

paolo mieli foto di bacco fagnani mentana francesca fagnani enrico mentana

URBANO CAIRO