9 giu 2024 13:39

ALLE 12 L'AFFLUENZA PER LE ELEZIONI EUROPEE È DEL 24.02% - PER LE REGIONALI DEL PIEMONTE È STATA DEL 28.95%, PER LE AMMINISTRATIVE (SI VOTA IN 3698 COMUNI) È DEL 34.58% - HA VOTATO ANCHE IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI, AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER CORRUZIONE, FALSO E VOTO DI SCAMBIO - TOTI SI È RECATO AL SEGGIO DI AMEGLIA, IN PROVINCIA DI LA SPEZIA, SCORTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA