8 ago 2024 18:21

DAL 1956 A OGGI NON È CAMBIATO UN CAZZO: SI CONTINUA A MORIRE SUL E DI LAVORO – IL MESSAGGIO DI SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI MARCINELLE, IN BELGIO, IN CUI MORIRONO 136 ITALIANI: “LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE MA NON ANCORA RAGGIUNTO. MARCINELLE È UN MONITO INELUDIBILE A PROMUOVERE LA DIGNITÀ DEL LAVORO, VALORE IRRINUNCIABILE DELLA IDENTITÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ…”