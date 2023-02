TRA IL 20 E IL 22 FEBBRAIO, BIDEN ANDRÀ IN POLONIA E INCONTRERÀ IL PRESIDENTE ANDRZEJ DUDA, “PER PARLARE DEI NOSTRI SFORZI COLLETTIVI A SOSTEGNO DELL'UCRAINA”. AD ANNUNCIARLO IN UNA NOTA È STATA LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, KARINE JEAN-PIERRE – IL 21 PUTIN TERRA’ UN DISCORSO AL PARLAMENTO RUSSO CON IL QUALE POTREBBE ANNUNCIARE UNA NUOVA, MASSICCIA, OFFENSIVA SULL’UCRAINA: CHE FARA’ BIDEN? SI FARA’ VEDERE A KIEV INSIEME AI LEADER DELL’UE? PREPARA UN CONTRO-ANNUNCIO A SORPRESA?

BIDEN VOLA IN POLONIA DALL'ALLEATO DUDA PER L'ANNIVERSARIO DELL'INVASIONE

Da “la Stampa”

PUTIN BIDEN

Tra il 20 e il 22 febbraio, il presidente americano Joe Biden andrà in Polonia. Incontrerà il presidente Andrzej Duda, «per parlare di cooperazione bilaterale e dei nostri sforzi collettivi a sostegno dell'Ucraina e a rafforzamento della deterrenza Nato». Ad annunciarlo in una nota è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. «Incontrerà inoltre - ha proseguito - i leader dei Nove di Bucarest (B9), un gruppo di nostri alleati sul fianco orientale della Nato, per riaffermare l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza dell'Alleanza». In aggiunta, il presidente Biden farà un intervento «in vista dell'anniversario della brutale e non provocata invasione russa dell'Ucraina».

putin zelensky biden

IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – CONTO ALLA ROVESCIA PER LO Z-DAY: L'INTELLIGENCE UCRAINA AVVERTE CHE LA RUSSIA "STA AMMASSANDO 1.800 CARRI ARMATI, 3.950 VEICOLI CORAZZATI, 400 AEREI, 300 ELICOTTERI E 500 MILA UOMINI PER IL NUOVO ASSALTO ALL'UCRAINA" - L'ASSALTO E' PREVISTO DOPO IL DISCORSO DI PUTIN DEL 21 FEBBRAIO AL PARLAMENTO RUSSO E IN CONCOMITANZA CON L’ANNIVERSARIO DELL’INIZIO DELLA GUERRA, IL 24 - "PUTIN HA DATO L'ORDINE DI IMPADRONIRSI DI TUTTI I TERRITORI DELLE REGIONI DI DONETSK E LUHANSK ENTRO MARZO” - MA PER IL PENTAGONO LE NUOVE TRUPPE RUSSE SONO "MAL EQUIPAGGIATE E MALE ADDESTRATE" E SONO STATE "TRASPORTATE D'URGENZA" VERSO LA LINEA DEL FRONTE - CHE FARA' BIDEN, IL CUI VIAGGIO IN POLONIA E' PREVISTO TRA IL 22 E 24 FEBBRAIO? SALTA ANCHE LA RIUNIONE DEI PREMIER EUROPEI A KIEV PREVISTA PER IL 24?

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI

