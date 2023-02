17 feb 2023 09:45

2023, FUGA DA GIORGIA – LO SPOILS SYSTEM DELLA MELONI SI È RIBALTATO: ORA SONO I TECNICI DI DRAGHI A VOLER MOLLARE PALAZZO CHIGI! IL CAPO DEL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR, CARMINE DI NUZZO, STA VALUTANDO SE RESTARE. COME LUI ANCHE CHIARA GORETTI, COORDINATRICE DELLA SEGRETERIA TECNICA, E NICOLA LUPO, CHE GUIDA L’UNITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE – PER LA DUCETTA È UN BEL GUAIO: È DIFFICILE TROVARE PERSONE ADEGUATE AL RUOLO, CRUCIALE PER LA “MESSA A TERRA” DEL PIANO. MA SE L’È CERCATA: È TUTTA COLPA DELL’ACCENTRAMENTO DEI POTERI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (VIA FITTO)