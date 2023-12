2024, UN ANNO CON LA SCHEDA ELETTORALE IN MANO - DALLE EUROPEE ALLE REGIONALI PASSANDO PER IL RINNOVO DEI SINDACI IN 3700 COMUNI - I PARTITI SARANNO NEL MIRINO: I GIUDIZI ELETTORALI POSSONO CAMBIARE GLI EQUILIBRI DI GOVERNO E OPPOSIZIONE - IL “CORRIERE”: “AD ATTENDERE GIORGIA MELONI CI SONO PASSAGGI IMPORTANTI: IL PNRR, L’OCCUPAZIONE, I CONTI PUBBLICI, LA SANITÀ, LA CASA, L’IMMIGRAZIONE, I DIRITTI CIVILI. BISOGNERÀ ANCHE VEDERE SE, PER OBBLIGO O PER INTERESSE, SPUNTERÀ LA TENTAZIONE DI ELEZIONI ANTICIPATE”

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju

EUROPEE, LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE

Si vota a giugno, con il proporzionale […] Ognuno fa per sé […] Giorgia Meloni, come tutti i favoriti della vigilia, è quella che rischia di più. […] Dovrà guardarsi soprattutto da Matteo Salvini, che mai ha digerito di essere stato disarcionato, e punta alla rimonta spostandosi decisamente a destra […] È pronto, e ci conta, a giocarsi la carta della candidatura di Roberto Vannacci […] La contromossa di Giorgia potrebbe essere quella di scendere in campo in prima persona, magari come capolista in tutte le circoscrizioni.

elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo

Una scelta che […] porterebbe Elly Schlein a fare altrettanto. Per Meloni, vorrebbe dire scegliersi un’avversaria di comodo […] Giuseppe Conte […] mira a prendere un voto in più del Pd, e sa che se invece non ci riuscisse la sua leadership traballerebbe. Ad Antonio Tajani il compito arduo di dimostrare che Forza Italia può esistere e resistere anche senza Silvio Berlusconi, con evidenti rischi di deflagrazione nel caso contrario. Per Matteo Renzi, e soprattutto per Carlo Calenda, meno manovriero, il voto sa di ultima spiaggia per conquistare un certificato di esistenza, politica […]

giorgia meloni matteo salvini atreju

PREMIERATO E REFERENDUM

[…] il centrodestra appare ormai convinto che quella del premierato deve percorrerla da solo. Pensa […] Ma resta il vulnus di proporre una riforma che cambia il volto dello Stato a maggioranza. […] la via obbligata del referendum costituzionale, che non ha bisogno del quorum. I tentativi precedenti, senza intesa, sono stati bocciati nelle urne. Un colpo, sia per Silvio Berlusconi che per Matteo Renzi. Il referendum arriverà probabilmente a metà del 2025, ma è nell’anno che viene che si creeranno le basi della sfida. […]

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

EPPUR SI VOTA, ANCORA

[…] Ci sono le Regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna, Umbria. Si rinnovano i sindaci in 3.700 comuni, tra cui Bari, Firenze, Cagliari, Campobasso, Potenza, Perugia. Sfide che fanno tremare le vene e i polsi soprattutto allo sbrindellato schieramento progressista […] Sul piatto, per un futuro non lontano, anche la questione del terzo mandato, con i presidenti di regione in scadenza che premono. Due su tutti: Luca Zaia, Lega, in Veneto e Vincenzo De Luca, Pd, in Campania.

[…] ad attendere Giorgia Meloni ci sono passaggi importanti: il Pnrr, l’occupazione, i conti pubblici, la sanità, la casa, l’immigrazione, i diritti civili. Bisognerà anche vedere se, per obbligo o per interesse, spunterà la tentazione di elezioni anticipate. Scenario al momento improbabile, ma che coglierebbe le opposizioni a dir poco impreparate. Non è facile trovare un federatore per forze che appaiono al momento divise […]

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

LE ELEZIONI AMERICANE

Il 5 novembre 2024 può apparire lontano, ma si avvicina come una valanga e la sfida tra Joe Biden e Donald Trump è quella che si prospetta al momento. Impensabile che la collocazione atlantista dell’Italia possa cambiare, chiunque vinca. Ma non c’è dubbio che la politica americana sia a un bivio tra la prosecuzione delle scelte di questi anni e un cambiamento radicale […]