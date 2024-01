Repubblica.it

Matteo Salvini e Francesca Verdini capodannati

Uno scatto insieme, sorridenti, e un messaggio asciutto: “Buon 2024, amici”. Matteo Salvini riappare sui social e come aveva già fatto per Natale si mostra insieme alla fidanzata, Francesca Verdini. La bufera per l’inchiesta della procura di Roma sulla famiglia Verdini e l’ombra del conflitto di interessi per il leader leghista e ministro delle Infrastrutture hanno scandito gli ultimi giorni del 2023 e inevitabilmente segneranno i primi giorni del nuovo anno. Difficile ignorare quindi il messaggio dietro all’immagine festosa.

Meloni di Capodanno

Anche Giorgia Meloni torna a mostrarsi in pubblico dopo il malessere che l’ha costretta a rinviare numerosi impegni tra i quali la conferenza stampa di fine anno: “Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio”, scrive la premier, scusandosi per gli impegni rimandati.

Nel suo caso, poi, c’è anche una stoccata esplicita: “Un ringraziamento – scrive – voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere”.

Linea soft, invece, per la sorella della presidente, Arianna Meloni, che si mostra su Instagram in casa senza il marito Francesco Lollobrigida, ma con in braccio il cagnolino.

Anno nuovo per Arianna Meloni

Matteo Renzi inizia il 2024 in compagnia di sua nonna Maria, “classe 1920 e il bello è che continua a cantare che è una meraviglia”, scrive il leader di Italia viva su X.

Per Marta Fascina il pensiero va a Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso. "Amore mio, l'augurio più bello, più sentito, più vero, più sincero resterà solo e sempre il tuo! Tu sei e resterai sempre l'unico eterno Presidente", ha scritto condividendo l'ultimo video di auguri realizzato lo scorso capodanno dal fondatore di Forza Italia.

Non appare sui social, ma trova ancora il modo di catturare l’attenzione Roberto Vannacci, che ha conquistato la ribalta politica nel 2023 con il suo discusso libro “Il mondo al contrario” e per il 2024 accarezza l’idea di una candidatura con Lega per le Europee. A Viareggio, città nella quale vive, il generale ha partecipato al tradizionale tuffo collettivo di Capodanno in mare.

Matteo Renzi capodanno con la nonna

Insieme a lui c’erano le due figlie, una nipote ed il fratello. Non è la prima volta che il generale partecipa a questa iniziativa, ma, come ha dichiarato lui stesso, lo aveva già fatto in precedenti edizioni ed era libero da impegni professionali. "Da abitante di Viareggio - ha detto Vannacci - sono orgoglioso di partecipare a questo evento con i miei concittadini. Quest'anno però, per la prima volta, sono qui con la famiglia".

