''ANCHE IO PRENDO L'IDROSSICLOROCHINA''. QUANDO PENSI CHE TRUMP NON POSSA PIÙ STUPIRE, ECCO CHE SE NE ESCE CON QUESTO COLPO DI TEATRO - COME QUELLI CHE VANNO NELLE ZONE MALARICHE, IL PRESIDENTE ASSUME UNA PILLOLA DI FARMACO AL GIORNO PER PREVENIRE IL CONTAGIO, ANCHE SE NON CI SONO STUDI CHE GARANTISCANO QUESTO EFFETTO, E HA PARECCHIE CONTROINDICAZIONI (SOPRATTUTTO A 74 ANNI). MA LUI: ''MOLTI OPERATORI SANITARI LA PRENDONO''

"La prendo anche io da un paio di settimane. Prendo una pillola al giorno" come trattamento preventivo, ha annunciato a sorpresa il tycoon, assicurando di essere negativo al Covid-19 e di essersi consultato con il medico della Casa Bianca.

L'efficacia del farmaco, approvato negli Usa per la malaria, l'artrite reumatoide e il lupus ma non per il Covid, è stata messa in dubbio da numerosi esperti che anzi segnalano gravi effetti collaterali, soprattutto a livello cardiaco. Anche Anthony Fauci, l'ormai famoso immunologo italo americano membro della task force Usa contro il Covid-19, ha frenato sul suo impiego mentre la 'talpa' del ministero della Sanità Usa, che era capo dell'agenzia per i vaccini, Rick Bright, ha denunciato di essere stato licenziato perché si rifiutava di promuovere l'idrossiclorichina come terapia anti Covid.

"Sareste sorpresi dal numero di persone che la prendono", ha detto Trump ai cronisti, definendo Bright un ipocrita. "I lavoratori in prima linea la prendono in molti...", ha insistito il presidente, che tempo fa aveva suggerito di valutare la possibilità di ingerire disinfettanti contro il coronavirus. Negli Stati Uniti la pandemia ha ucciso oltre 90.000 persone i contagi sono 1,5 milioni.

La stessa Food and Drug Administration (Fda), nell'ultimo bollettino di aprile, ha messo in guardia rispetto all'assunzione di idrossiclorochina al di fuori da una struttura ospedaliera per i rischi che comporta. "Io la prendo da circa una settimana e mezzo e sono ancora qui", ha rimarcato Trump.

L'annuncio ha lasciato di stucco anche Neil Cavuto, noto anchor di Fox News, l'emittente preferita del tycoon che ha esortato gli ascoltatori a non seguire l'esempio del capo della Casa Bianca. "Se sei in una fascia di popolazione a rischio e la prendi come trattamento preventivo... ti ucciderà. Non posso sottolinearlo abbastanza - ha detto - ti ucciderà".

"Dopo i numerosi colloqui che abbiamo avuto sulle prove a favore e contro l'utilizzo dell'idrossiclorochina, abbiamo concluso che i potenziali benefici del trattamento superano i relativi rischi". Lo ha dichiarato il medico di Trump, Sean P. Conley, confermando in una nota che il presidente sta assumendo l'antimalarico. Il presidente "e' in buona salute - ha aggiunto - e senza sintomi. Viene regolarmente sottoposto e test e fino ad ora sono tutti risultati negativi".

