“NON È VERO. IO SONO PRESENTE IN ITALIA”. MA MIMMO PARISI E’ COLLEGATO DAL MISSISSIPPI NEGLI STATI UNITI – IL MANAGER AMICO DI DI MAIO, PRESIDENTE DI ANPAL E PADRE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, SI È DIFESO DALLE ACCUSE ANCHE DI SPENDERE TROPPO PER I SUOI SPOSTAMENTI: "I MIEI VIAGGI IN BUSINESS CLASS? PER IL MAL DI SCHIENA" – PER L’INCARICO PERCEPISCE 200MILA EURO ANNUI. ECCO COME GIUSTIFICA A FINE ANNO ULTERIORI 200 MILA EURO DI SPESE PERSONALI PER CASA IN CENTRO A ROMA, AUTO CON AUTISTA E VOLI INTERNAZIONALI IN BUSINESS CLASS - VIDEO