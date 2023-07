''COSA STA FACENDO IL GOVERNO SULLA CRISI CLIMATICA?'' – SCHLEIN INCALZA LA MELONI DOPO L'ONDATA DI MALTEMPO CHE HA COLPITO L’ITALIA - REPLICA LA PARLAMENTARE TRENTINA DI FRATELLI D'ITALIA ALESSIA AMBROSI: “ELLY SI COMPORTA DA SCIACALLA. IL PD HA GOVERNATO PER 10 ANNI: SI CHIEDA DOVE HANNO PORTATO IL PAESE LORO. E ANCHE LEI, CHE È STATA ASSESSORE E VICE-PRESIDENTE IN UN’EMILIA-ROMAGNA. SULLA MESSA IN SICUREZZA DEL PROPRIO TERRITORIO HA PURTROPPO FATTO ASSAI POCO''.

(...) Oggi Elly Schlein è intervenuta per dire che ''abbiamo visto queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo tutto il territorio nazionale da Sud a Nord: incendi, nubifragi, grandinate. Abbiamo molta urgenza di affrontare l’emergenza climatica. Non si più aspettare. Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere questa drammatica situazione”.

Ed ha aggiunto: ''Non capiamo cosa sta aspettando il governo che su questo non ha fatto nulla se non chiedere di evitare allarmismi mentre ci sono lavoratrici e lavoratori che muoiono di caldo. Abbiamo chiesto di intervenire con una cassa integrazione che scatta a una certa soglia di temperature. Vorremmo che si affrontasse con delle misure di mitigazione mettendo in condizione i territori di prevenire l’impatto di queste tematiche, rendendo più resilienti infrastruttura, società ed economia. I costi della non transizione sono più alti di quelli che servono per farla''.

Contro queste ultime dichiarazioni si è scagliata la parlamentare di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi che ha definito ''sciacalla'' la segretaria dei Dem: ''Oggi, in una giornata in cui ci sono purtroppo vari morti e tanti feriti per il maltempo, tra cui una ragazza di 16 uccisa da un tronco mentre era nella sua tenda con gli scout, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che delle vergognose dichiarazioni di Elly Schlein che come sempre se la prende a prescindere col governo, in questo caso affermando che secondo lei 'non farebbe nulla per il clima'.

A questo punto, alla signora Schlein qualcosa va detto: va detto che il suo Pd ha governato l’Italia non da pochi mesi come noi, ma negli ultimi dieci anni, e che se molte delle cose che potevano nel tempo essere fatte non sono state fatte dovrebbe sapere a chi chiedere: al suo stesso partito. E anche a sé stessa, da assessore e vice-presidente in un’Emilia-Romagna che sulla messa in sicurezza del proprio territorio ha purtroppo evidentemente fatto assai poco''.

''Che tristezza - conclude Ambrosi - vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo, anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede, soprattutto in momenti che dovrebbero essere di condivisa unità e comune mobilitazione".

