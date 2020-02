25 feb 2020 19:08

''GLI NASCONDEVAMO IL GELATO E METTEVAMO I CAVOLFIORI NEL PURÉ''. L'EX MEDICO DELLA CASA BIANCA È CANDIDATO AL CONGRESSO E RACCONTA I SEGRETI DELLA DIETA (FALLITA) DEL PRESIDENTE - IN AMERICA CON LA DEONTOLOGIA CI VANNO PIUTTOSTO SPORTIVI, E COSÌ RONNY JACKSON, DOPO AVER DETTO CHE TRUMP HA ''UN FANTASTICO CORREDO GENETICO'', SI DUOLE COL ''NEW YORK TIMES'' PER NON ESSERE RIUSCITO A FAR MUOVERE O MANGIARE MEGLIO IL COMMANDER IN CHIEF