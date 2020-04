UN BRUTTO WEEKEND DI SONDAGGI PER SALVINI: DOPO IL DOWN-GRADE DI PAGNONCELLI, CIRCOLA UNA RILEVAZIONE FATTA DA BERLUSCONI CHE REGISTRA IL TRACOLLO DEI CONSENSI PER IL GOVERNATORE FONTANA, DIFESO A SPADA TRATTA DAL CAPITONE - ALTRO SONDAGGIO: PLEBISCITO IN VENETO PER SUO RIVALE ZAIA (72%). MA IL VOTO REGIONALE RIMANDATO IN AUTUNNO NON GLI PERMETTE DI SFERRARE L'ATTACCO ALLA LEADERSHIP DI SALVINI: NON PUÒ METTERSI CONTRO UN PEZZO DI PARTITO - AL FIANCO DI ZAIA, NON SOLO GIORGETTI, ANCHE DUE BIG DELLA LEGA. MA SENZA LA CONQUISTA DELLA LOMBARDIA NON HAI LA LEGA...