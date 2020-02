I PALADINI DELL'ANTI-CASTA SI PRESENTANO ALLA MANIFESTAZIONE CON SCORTA E AUTO BLU - IN UN PAESE NEL QUALE LE SARDINE FANNO L' OPPOSIZIONE ALL' OPPOSIZIONE, GIUSTAMENTE IL PARTITO CHE STA AL GOVERNO CON IL 33% DEI SEGGI SCENDE IN PIAZZA PER LAMENTARSI DEI PRIVILEGI DEI POLITICI E DEL FATTO CHE LA LEGGE BONAFEDE È SOTTO ATTACCO - E SUI CARTELLI C'È SCRITTO: ''NIENTE ALLEANZE''. ANNAMO BENE