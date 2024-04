L'AFRICA E' IL MATTATOIO DEI CRISTIANI - IN 15 ANNI, SONO ALMENO 52 MILA I NIGERIANI UCCISI SOLO PERCHÉ CRISTIANI (MA LE VIOLENZE AVVENGONO OVUNQUE, DAL SUDAFRICA AL SUDAN, DALL'EGITTO ALL'ERITREA) - DON FILIPPO DI GIACOMO: “IL PAPA HA RICEVUTO IN VATICANO LA COMUNITÀ NIGERIANA IMMIGRATA IN ITALIA. HA RACCOMANDATO LORO DI EVITARE SEMPRE DI CHIUDERSI NELLA PROPRIA CULTURA. MA LA CURIA CONOSCE LA CONDIZIONE DEI CRISTIANI IN AFRICA?”

Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per “Il Venerdì – La Repubblica”

strage alla chiesa di owo in nigeria 7

Durante la settimana che ha preceduto la Domenica delle Palme, in Sudafrica, tre monaci copti ed un prete cattolico sono stati uccisi: i primi a coltellate e colpi di spranga, l'altro con un colpo di pistola alla nuca mentre in chiesa recitava il rosario.

Il Lunedi santo il Papa ha ricevuto in Vaticano la comunità nigeriana immigrata in Italia e, a quanto risulta dal resoconto dei media vaticani, ha raccomandato loro di evitare sempre di «chiudersi nella propria cultura in un isolamento quasi tribale».

strage alla chiesa di owo in nigeria 5

In Nigeria, e in altre parti dell'Africa ci si domanda però se il Papa (o coloro che scrivono i suoi discorsi) siano realmente informati di quanto sta avvenendo nel loro continente. Sono anni che la Nigeria, gigante africano da 200 milioni di abitanti, è afflitta dal terrorismo islamista di Boko Haram, spadroneggiante negli Stati a maggioranza islamica del Nord e ora dedito a occupare la fascia centrale del Paese, la cosiddetta "Cintura di mezzo", zona in cui il sangue cristiano scorre copiosamente.

don filippo di giacomo foto di bacco

In 15 anni, sono almeno 52 mila i nigeriani uccisi solo perché cristiani, in maggioranza cattolici. Ed è grave che in decenni di cosiddetto dialogo interreligioso, Roma privilegi un islam che si finge "dialogante" a discapito dei propri fedeli.

Nel documento firmato da Francesco il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, e controfirmato dal grande imam di Al Azhar il sunnita Ahmad Al-Tayyeb, il cosiddetto Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune, il problema della libertà religiosa e di quella di coscienza (quindi la possibilità di cambiare religione) non vengono neanche affrontati, quasi fossero ininfluenti. […]

strage alla chiesa di owo in nigeria 6 strage alla chiesa di owo in nigeria 3 strage alla chiesa di owo in nigeria strage alla chiesa di owo in nigeria 2 strage alla chiesa di owo in nigeria 4 DON FILIPPO DI GIACOMO