UN'ALTRA LEGA C'E' - LUCA ZAIA CONTINUA A SMARCARSI DAL SOVRANISMO ALLE VONGOLE DI SALVINI E SCONFESSA IL FLASH MOB ROMANO CON ASSEMBRAMENTI E MASCHERINE CALATE PER FARSI I SELFIE - DIPLOMATICAMENTE, DICE: “HO EVITATO DI ANDARE IN PIAZZA PER NON PORTARE STRUMENTALIZZAZIONE” – POI, IL PARTNER DI GIORGETTI, NELL'ATTESA DI SFANCULARE LA LEADERSHIP DEL TRUCE, ASFALTA I PAPPALARDI CON I GILET ARANCIONI: “BALLE, IL VIRUS C’È” – VIDEO

"Alla manifestazione in piazza di oggi del Centrodestra non sono andato anche per evitare di portare strumentalizzazione"



Ospite a #Fuoridalcoro @zaiapresidente pic.twitter.com/ji0xCUKe5m — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) June 2, 2020

Da www.liberoquotidiano.it

luca zaia a fuori dal coro 3

Ospite d'eccezione a Fuori dal Coro di Mario Giordano, su Rete 4 il 2 giugno, è Luca Zaia, il governatore del Veneto, l'uomo del momento il cui gradimento è alle stelle. Il Doge viene chiamato a commentare le ragioni della sua assenza alla manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo, e spiega: "Non ci sono andato per un paio di motivi. Il primo, a quell'ora da 104 giorni ho le mie riunioni e poi l'incontro ufficiale con i suoi colleghi e con i veneti in diretta - premette -. Poi ho evitato, come altri colleghi, per non portare strumentalizzazione alla manifestazione.

manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 13

Si metta nei panni dei governatori che pur condividendo la manifestazione di protesta si ritrovano ad essere coloro che hanno fatto decine di ordinanze per gli assembramenti. C'era logicamente il rischio di qualche assembramento: trovarsi in mezzo significava trasformare la manifestazione in una mega-polemica contro chi prima firmava le ordinanze e poi andava in piazza", ha spiegato il governatore.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI SELFIE IN PIAZZA

Dunque Zaia passa all'attacco contro i gilet arancioni di Antonio Pappalardo: "Il virus dato dall'assenza di ossigeno o menate del genere? Balle, il virus c'è". Quindi anche una mano tesa a Luigi Di Maio, infatti il Doge parlando di turismo e del colloquio tra il grillino e il ministro degli Esteri spiega: "Se continuiamo con questa tempistica sicuramente faremo una bella attività diplomatica e di promozione dell’Italia giusta per la prossima stagione turistica 2021". Infine, Zaia conclude sottolineando che "la prima cura contro il coronavirus siamo noi. Dunque uno slogan: solo i pessimisti non fanno fortuna", conclude

