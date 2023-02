UN'ALTRA "SPIA CINESE" NEI CIELI AMERICANI? - I CACCIA AMERICANI HANNO ABBATTUTO UN “OGGETTO CHE VOLAVA AD ALTA QUOTA” NEI CIELI DELL’ALASKA – LA CASA BIANCA NON HA CONFERMATO SE SI TRATTAVA DI UN NUOVO “PALLONE SPIA” CINESE: HA DETTO CHE IL VELIVOLO NON AVEVA A BORDO UN PILOTA ED ERA PIÙ PICCOLO DI QUELLO COLPITO AL LARGO DELLA CAROLINA DEL SUD CAROLINA - IL PENTAGONO ASPETTA A DARE INFORMAZIONI PER DARE TEMPO AI DIPLOMATICI DI COMUNICARE CON PECHINO...

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO ABBATTUTO IN ALASKA

Giallo nei cieli dell’Alaska, dove ieri pomeriggio i caccia americani hanno abbattuto un «oggetto che volava ad alta quota». Dando la notizia quasi in diretta dalla sala stampa della Casa Bianca, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby non ha confermato se si trattava di un secondo pallone spia lanciato dai cinesi, ma ha detto che il mezzo non aveva a bordo un pilota ed era più piccolo di quello colpito durante il fine settimana al largo della Carolina del Sud.

[…] Se verrà confermato che si trattava di un altro mezzo di Pechino, come tutti suppongono, dimostrerebbe come l’episodio del primo pallone non era isolato, ma parte di un programma ampio che promette di peggiorare la crisi già in corso.

OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO ABBATTUTO IN ALASKA

[…] Biden è stato subito informato, anche per evitare le polemiche sui ritardi nelle comunicazioni relative al pallone spia della settimana scorsa, e ha dato l’ordine di abbattere l’oggetto appena fosse stata sicuro farlo.

L’Air Force ha continuato a seguirlo, e ieri pomeriggio due caccia F-22 sono decollati dalla base Elmendorf, quando volava ancora sulle acque territoriali americane. Uno dei due aerei ha lanciato un missile AIM-9X, che ha centrato il mezzo all’una e 45 minuti, quando in Italia erano quasi le otto di sera. […]

Il mezzo abbattuto davanti alla South Carolina trasportava un carico delle dimensioni di un aereo, attrezzato con antenne per captare le comunicazioni di intelligence. Quello di ieri invece era grande come un’auto e le caratteristiche tecniche non sono ancora chiare.

E’ precipitato sul mare ghiacciato, e il recupero dei detriti era in corso durante il briefing. Kirby e Ryder non hanno confermato se l’oggetto era cinese. E’ probabile che a questo punto il Pentagono lo sappia, ma aspetta a dirlo per dare ai diplomatici il tempo di comunicare con Pechino. […]

IL MISSILE USATO PER ABBATTERE OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO IN ALASKA

Se verrà confermato che questo secondo oggetto era cinese, anche se con caratteristiche diverse dal primo, la crisi diplomatica è destinata a complicarsi. Perché delle due l’una: o Pechino ha deciso di rispondere all’abbattimento del pallone spia con una nuova provocazione sfacciata; oppure il programma per l’uso di questi mezzi sopra lo spazio aereo americano è così ampio e costante, che neppure il presidente Xi lo controlla, e quindi non ha tempo e modo per fermarlo. […]