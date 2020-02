MIKE, SO COSA PENCE - TRUMP SCEGLIE IL VICEPRESIDENTE COME ''ZAR DEL VIRUS'', COSÌ HA QUALCOSA DA FARE - I PRECEDENTI DEL BIGOTTISSIMO PENCE FANNO DUBITARE CHE SIA LA SCELTA MIGLIORE VISTO CHE PREDICAVA LA PREGHIERA COME CURA CONTRO L'HIV E HA ESPRESSO PIÙ VOLTE POSIZIONI VICINE AI NO VAX - MA PER LA CASA BIANCA È ESSENZIALE MINIMIZZARE, VISTO CHE GIÀ PRIMA DELLA VERA DIFFUSIONE DEL VIRUS, LE BORSE SONO PRECIPITATE