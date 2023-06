L'ARCO DELLO SCAZZO – IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI FDI, FABIO RAMPELLI, PROPONE DI REALIZZARE UN ARCO ALL'EUR, NELLA ZONA SUD DI ROMA: “SE SI POTESSE SCALARE CON UN ROOFGARDEN, MAGARI POTREBBE DIVENTARE UN ELEMENTO ATTRATTIVO” – CALENDA IRONIZZA: “IN EFFETTI È UNA DELLE EMERGENZE DI ROMA…” – E RAMPELLI REPLICA: “SE LO FACCIA DIRE DA GUALTIERI QUALI SONO LE PRIORITA' DELLA CITTA’”

RAMPELLI, A ROMA ARCO ALL'EUR E STRADA INTITOLATA A BERLUSCONI

IL PROGETTO DI UN ARCO A ROMA ALL EUR

(ANSA) - "C'è stato un fermento culturale trasversale che ha visto coinvolte persone di segno opposto per realizzare questo arco che era il completamento dell'Eur, che era la porta di accesso a sud di Roma. Quindi era comunque una cosa bella.

Se la si facesse sarebbe anche molto utile perché i cittadini stranieri che vengono a Roma talvolta permangono poco perché la parte moderna della città non ha dei punti attrattivi. Se ci fosse un arco da scalare con un roofgarden, magari potrebbe diventare un elemento attrattivo per visitare il pentagono razionalista. Non si chiama arco di trionfo. È l'arco di Libera".

Lo ha detto il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli rispondendo a chi chiedeva se sognasse un arco di trionfo su via Cristoforo Colombo a Roma durante la trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Nel corso dell'intervista, il deputato ha anche risposto sull'ipotesi di intitolare spazi pubblici a Silvio Berlusconi nelle città italiane. "Penso che Berlusconi - ha dichiarato - sia stata una personalità importante e meriti tutti i riconoscimenti del caso da parte di chi ha un impegno pubblico e soprattutto al livello comunale". A Roma cosa gli si potrebbe intitolare? "Sicuramente una strada. A Roma abbiamo via Togliatti, in comuni amministrati dal Pd c'è via Lenin, addirittura via Stalin. Mi stupirebbe una polemica su una strada intitolata a Silvio Berlusconi". (ANSA).

CALENDA A RAMPELLI, UN ARCO A ROMA? EFFETTIVAMENTE UNA PRIORITÀ

(ANSA) – 'Quando pensi alle emergenze di Roma effettivamente la prima cosa che ti viene in mente è la necessità di costruire un Arco di Trionfo, scalabile e con terrazza, ideato da Rampelli". Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter, commentando la proposta di Fabio Rampelli di costruire un arco celebrativo a Roma.

RAMPELLI A CALENDA, PRIORITÀ ROMA SE LE FACCIA DIRE DA GUALTIERI

(ANSA) - "Carlo Calenda non perde occasione per denigrare qualunque tipo di dichiarazione, anche conversazioni sullo scibile umano in trasmissioni leggere e non conformiste come 'Un giorno da pecora'. Lì si va per parlare a ruota libera, non per fare dotti convegni programmatici".

E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia replicando a Carlo Calenda. "Forse - aggiunge - cerca di farsi perdonare il suo sostegno al sindaco Gualtieri, uno dei più immobili sindaci della storia della Capitale che ha ridotto Roma a una latrina per poter creare consenso sul termocombustore di Santa Palomba, tanto caro al banale leader di Azione. È di tutta evidenza che le priorità per Roma sono altre, non certo la realizzazione della porta d'accesso alla Capitale da sud immaginata dal genio creativo dell'architetto Adalberto Libera a monte del pentagono razionalista dell'Eur".

IL PROGETTO DI UN ARCO A ROMA ALL EUR