Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il forte calo dei consumi di gas, gli arrivi record di navi metaniere e le temperature più miti del normale hanno permesso all'Europa di superare il taglio delle forniture russe.

Solo un anno fa, con la guerra appena iniziata e la Russia che minacciava di tagliare le forniture, l'Europa temeva lo scenario peggiore: un inverno freddo senza carburante per l'industria e le famiglie. Oggi, con la primavera alle porte, l'UE ha attraversato il Rubicone della stagione fredda più comodamente del previsto – scrivono i giornalisti di El Pais

L'UE ha consumato circa 500 miliardi di metri cubi (bcm) di gas, di cui la Russia ha fornito circa 140 miliardi di metri cubi (bcm), quasi il 30%. La dipendenza dal gas russo è stata massima in grandi Paesi come l'Italia (40%) e la Germania (60%). La chiusura all'inizio di settembre del gasdotto Nord Stream, la principale via di importazione del gas russo, ha ridotto questi 140 miliardi di metri cubi ad appena 60 miliardi di metri cubi nel 2022. I conti non tornano.

Come ha fatto il continente a superare la più grande crisi energetica della sua storia? In breve, tutto ciò che poteva andare bene è andato bene; e ciò che poteva andare male non è andato male. Di seguito, una rassegna dettagliata dei fattori chiave che hanno caratterizzato il primo inverno senza gas russo.

Temperature più calde del solito

Il clima ha aiutato molto a superare questo primo test. Se l'inverno del 2022 fosse stato rigido, con livelli di mercurio costantemente sotto lo zero nel quadrilatero immaginario tra Parigi, Monaco, Amsterdam e Berlino - dove vive un'altissima percentuale della popolazione dell'UE - la situazione sarebbe stata radicalmente diversa. Ma la fortuna è stata dalla parte del blocco: le temperature sono state miti, con alcuni dei mesi più caldi degli ultimi 20 anni e intere settimane più tipiche della primavera.

Questo è stato fondamentale: secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), poco più della metà del calo della domanda domestica è direttamente collegato a questa anomalia.

Ma queste temperature straordinariamente elevate hanno anche un rovescio della medaglia. Il cambiamento climatico sta riducendo le precipitazioni e aumentando gli episodi di siccità anche al di fuori della penisola iberica: la Francia sta vivendo l'inverno più secco dal 1959 e le centrali nucleari, che generano il 70% dell'elettricità, hanno bisogno di acqua per il raffreddamento.

In Spagna - e anche in Portogallo - il buon tono dei bacini è essenziale per il funzionamento dell'energia idroelettrica. E, come è emerso chiaramente negli ultimi tempi, una minore attività in entrambe le tecnologie è sinonimo di un maggiore utilizzo di impianti a ciclo combinato, dove il gas viene bruciato per produrre elettricità.

I prezzi record frenano la domanda

Il consumo di gas nell'Unione Europea nel 2022 è diminuito del 13%, con un risparmio di 70 miliardi di metri cubi rispetto al 2021, la più grande riduzione in termini assoluti della storia, ha pubblicato l'AIE nella sua ultima monografia sull'argomento.

"L'aspetto principale è che l'UE è stata in grado di ridurre i propri consumi, uno sforzo che è stato quasi equamente condiviso tra industria e famiglie", afferma Ben McWilliams del think tank Bruegel di Bruxelles. I prezzi elevati hanno stimolato il calo della domanda delle famiglie e sono stati fondamentali per il passaggio di alcune industrie al petrolio".

Secondo i dati del think tank, tutti i Paesi dell'UE hanno ridotto i loro consumi nel 2022, ma il calo è stato drastico nei Paesi del Nord. La Finlandia ha speso il 48% in meno di gas rispetto alla media dei tre anni precedenti. Tra i Paesi con la domanda più elevata, la Germania ha diminuito il consumo del 14%, l'Italia del 7%, la Francia del 9% e la Spagna solo del 3%.

Alla fine di febbraio, il responsabile dell'azienda energetica italiana Enel, Francesco Starace, ha dichiarato a EL PAÍS che l'eccesso di domanda - il grasso, potremmo dire: quello che può essere ridotto senza quasi alcun impatto economico - si aggirava in media intorno al 15% nei Paesi del blocco. Al di sopra di questa cifra, i dubbi aumentano: cosa succederà quando i prezzi scenderanno, sarà temporaneo o permanente? Una parte di questo impatto deriverà dall'elettrificazione - ad esempio, la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore nelle case; una parte - la più pericolosa - dalla migrazione di industrie precedentemente basate in Europa verso altri continenti.

"In alcuni settori, le perdite di imprese sono state molto significative", ricorda Jorge Fernández, coordinatore del Laboratorio per l'energia dell'Istituto basco per la competitività (Orkestra). Notizie come la delocalizzazione degli stabilimenti della BASF [il colosso chimico tedesco] sono un esempio di come la crisi energetica stia colpendo l'industria". Anche Samantha Dart, responsabile dell'analisi del gas presso Goldman Sachs, mette in guardia dal sintomo BASF: "Alcune perdite nell'attività industriale europea saranno permanenti". Il fatto che la distruzione della domanda sia stata particolarmente intensa nel settore industriale, afferma José María Yusta, esperto di mercati energetici e infrastrutture critiche presso l'Università di Saragozza, "non è una buona notizia e anticipa la delocalizzazione di impianti che dipendono fortemente da costi energetici competitivi".

L'Atlantico trasformato in un gigantesco corridoio per il GNL

Tre lettere hanno cambiato completamente il paradigma energetico europeo: LNG, l'acronimo di gas naturale liquefatto che viaggia (congelato) in grandi navi metaniere. Nel 2022 sono arrivati nei porti europei 60 bcm di GNL in più rispetto al 2021, con un aumento del 60%. Due terzi di queste nuove importazioni provengono dagli Stati Uniti, secondo i dati dell'AIE, trasformando l'Oceano Atlantico in un enorme corridoio energetico. Gli altri fornitori sono anni luce indietro rispetto al gigante statunitense, ma la Russia è ancora tra questi, con 2 miliardi di metri cubi di gas liquefatto in arrivo dalla Russia. Consapevole delle sue debolezze, Bruxelles si è preoccupata di porre il veto al GNL proveniente da Mosca.

In totale, il GNL ha rappresentato un terzo del gas importato nel 2022 e, sommato, è diventato la principale alternativa di approvvigionamento per i Paesi dell'UE, davanti alla Norvegia e, soprattutto, alla Russia, che era il partner principale.

Per poter ricevere questo enorme volume di gas via mare, l'Europa ha fatto un passo avanti nelle infrastrutture. La Germania, il maggior consumatore, è arrivata alla crisi senza un solo impianto di rigassificazione, necessario per trattare il GNL. Da allora ne ha già messi in funzione due, più un altro nei Paesi Bassi. Nei prossimi mesi è prevista la costruzione di altri venti impianti, non solo nel nord: l'Italia ne ha in programma tre e Grecia, Cipro e Croazia uno ciascuno, secondo Gas Infrastructure Europe (GIE). Dall'altra parte dell'equazione, gli Stati Uniti prevedono di triplicare la loro capacità di liquefazione entro il 2027, secondo i dati di Adrian Mason di GlobalData Energy.

Cina: un favore involontario all'UE

Non si tratta di un'autocelebrazione o di una risposta - da parte di acquirenti e venditori di gas - ai prezzi alle stelle degli ultimi tempi: nel 2022, anche le stelle si sono allineate a migliaia di chilometri di distanza. L'appetito vorace dell'UE-27 ha coinciso con un ritiro senza precedenti del più grande importatore mondiale di GNL, la cui domanda è crollata a causa della politica di zero covid, lasciando un inaspettato spazio di manovra al resto dei principali consumatori, la maggior parte dei quali sono europei.

La fine delle restrizioni alla mobilità nel gigante asiatico solleva ora diverse domande: l'Europa avrà un nuovo rivale nella sua lotta per i carichi di gas? La risposta più probabile della mezza dozzina di esperti consultati è sì. Ciò ridurrà la quantità di gas disponibile sui mercati internazionali e renderà più costosi i prezzi del gas. "La domanda globale si modererà, ma non si prevede una recessione e la ripresa della Cina potrebbe avere un impatto positivo", afferma Fernández di Orkestra. "Quest'anno alcune di queste circostanze non si ripeteranno: saremo in concorrenza con le importazioni di GNL dalla Cina e dall'Asia in generale (Thailandia, India...), che stanno già aumentando".

Anche se la ripresa della Cina non è immediata, la situazione potrebbe peggiorare. "I Paesi europei non firmano contratti pluriennali, il che ci lascia nelle mani di un mercato a breve termine, più volatile e speculativo", sottolinea Yusta, professore dell'Università di Saragozza. Questa riluttanza a firmare accordi pluriennali ha a che fare soprattutto con l'impossibilità di prevedere il ritmo della transizione energetica: l'andamento futuro del consumo di gas fossile dipenderà in larga misura dalla velocità di crescita del biometano (una molecola identica, ma prodotta dai rifiuti) e delle energie rinnovabili.

Serbatoi notevolmente più pieni: un cuscino inaspettato per il prossimo inverno

La riduzione dei consumi e l'aumento delle importazioni di GNL hanno fatto sì che l'Unione europea registrasse un livello record di stoccaggio di gas in questa fase dell'anno, con impianti di stoccaggio pieni per quasi il 60%. "Si tratta di un record storico [per questo periodo dell'anno]: lo scenario di riferimento prevedeva un livello di circa il 40%, inferiore al 30% nel caso di un inverno freddo", ricorda Yusta. Questo tono migliore semplificherà il compito di rifornimento "con le forniture di gasdotti dall'Algeria e dalla Norvegia e l'arrivo di navi metaniere durante la primavera e l'estate". Bruxelles ha fissato l'obiettivo di riempire i serbatoi di stoccaggio del blocco al 90% entro il 1° novembre. Una cifra che, ai livelli attuali, sembra fattibile.

L'anno scorso, l'istruzione dell'UE di arrivare a questa data con lo stoccaggio all'80% "ha portato a una pressione al rialzo sul prezzo del gas naturale in tutta Europa durante l'estate", ricorda Fernández. "Ora è possibile riempire lo stoccaggio a livelli superiori al 90%, ma il contesto è quello di una maggiore concorrenza per il GNL". In questo contesto, afferma Fernández, "la sicurezza dell'approvvigionamento per l'inverno dipenderà anche dal mantenimento delle politiche di riduzione dei consumi, dalla continua promozione del cambio di combustibile nell'industria e nelle famiglie e dalla penetrazione delle energie rinnovabili". Soprattutto se il prossimo inverno sarà più freddo.

Gonzalo Escribano, dell'Istituto Reale Elcano, è più ottimista: "Guardando all'attuale livello di riempimento, se non raggiungeremo il 100%, ci andremo vicini. E questo significa che le cose dovranno cambiare molto perché l'anno prossimo ci siano problemi di approvvigionamento". Ma avverte: "Quale prezzo dovremo pagare? Gli Stati Uniti invieranno quanto più possibile, ma sarà costoso".

Prezzi: calma o calo definitivo?

Tra l'agosto 2021 e l'agosto 2022, il prezzo del gas in Europa si è moltiplicato per 15: da 20 euro per megawatt/ora a più di 300. Oggi, a inverno quasi finito, il prezzo del gas è stato contenuto e si aggira intorno ai 50 euro. Nemmeno la recente ondata di freddo ha intaccato questo nuovo - e fragile - equilibrio di potere.

Il prezzo attuale è molto buono rispetto all'estate, ma è ancora il doppio rispetto a prima della crisi e non sappiamo ancora se questa stabilizzazione sarà permanente. "Questo livello non è sostenibile per il resto dell'anno", afferma Dart di Goldman Sachs. Il motivo? Gli stessi prezzi attuali che, a suo avviso, eserciteranno una pressione al rialzo sulla domanda, sia in Europa che nel resto del mondo. "Non raggiungeranno i 350 euro dell'estate scorsa, ma pensiamo che potrebbero essere intorno ai 100 euro nel terzo trimestre di quest'anno", scrive via e-mail. Cioè nel bel mezzo della stagione dei rifornimenti.

Ora che l'anno della crisi energetica è finito, è tempo di guardare alla prossima cartina di tornasole: i serbatoi dovranno presto essere riempiti di nuovo per il prossimo inverno. Dopo un anno di guerra, e nonostante la chiusura del Nord Stream 1, Mosca continua a fornire circa il 10% della domanda europea di gas. Se chiudesse completamente questo flusso residuo, il prossimo sarebbe in sanscrito. "Tuttavia, se la storia dei mercati energetici ci ha insegnato qualcosa, è che le condizioni possono cambiare in un tempo molto breve", avverte Fernández di Orkestra. "C'è una falsa sensazione che la crisi sia finita", afferma Thierry Bros di Sciences Po.

