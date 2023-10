L'ASSE ANTI OCCIDENTALE SI È SALDATO - WANG YI, CAPO DELLA DIPLOMAZIA CINESE, PARLA DEL CONFLITTO IN ISRAELE: “LA CAUSA È L’INGIUSTIZIA CHE SONO COSTRETTI A SUBIRE I PALESTINESI” - A LUI FA ECO PUTIN: ("USARE ARMI PESANTI IN UNA ZONA ABITATA È UNA QUESTIONE MOLTO DIFFICILE, CI SARA' BAGNO SANGUE", CHE DETTO DA LUI...) ED ERDOGAN: "INACCETTABILE L'ORDINE DI ISRAELE DI EVACUARE GAZA" – NEL FRATTEMPO È STATO FERMATO L’AGGRESSORE CHE HA ACCOLTELLATO UN DIPLOMATICO ISRAELIANO A PECHINO, UN 53ENNE NON CINESE...

MO: PUTIN, 'PIANO ISRAELE PER GAZA AVRA' CONSEGUENZE, CI SARA' BAGNO SANGUE'

wang yi a mosca

(Adnkronos) - Il possibile piano di Israele per una operazione di terra nella Striscia di Gaza potrà avere conseguenze enormi per tutte le parti, ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin, a Bishek. "Usare armi pesanti in una zona abitata è una questione molto difficile carica di conseguenze molto gravi per tutte le parti", ha detto, precisando che "condurre una operazione senza armi pesanti è ancora più difficile.

E' importante capire che potranno esserci un numero assolutamente inaccettabile di vittime civili. Nella Striscia vivono quasi due milioni di persone. Porre fine al bagno di sangue è la cosa più importante in questo momento”.

BENJAMIN NETANYAHU

CINA, CAUSA CONFLITTO È INGIUSTIZIA CONTRO I PALESTINESI

(ANSA) - PECHINO, 13 OTT - Il conflitto tra Hamas e Israele ha dimostrato che la via "per risolvere la questione palestinese sta nel riprendere i colloqui di pace autentici il più presto possibile e nel realizzare i diritti legittimi della nazione palestinese", risolvendo così "un'ingiustizia".

Lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi in conferenza stampa con l'omologo Ue Josep Borrell. "La Cina invita a dare prova di moderazione, ad allentare le tensioni quanto prima e a prevenire un'espansione del conflitto", ha aggiunto Wang, per il quale è prioritario garantire la sicurezza dei civili e gli aiuti per "evitare una grave crisi umanitaria a Gaza".

dipendente dell ambasciata israeliana accoltellato in cina 4

POLIZIA PECHINO, FERMATO AGGRESSORE DIPLOMATICO ISRAELIANO

(ANSA) - La polizia di Pechino ha riferito di aver fermato il presunto autore dell'aggressione e dell'accoltellamento del diplomatico israeliano, un uomo di circa 50 anni. Si tratta, in base a una breve nota, di uno straniero di 53 anni, di cui non è stata fornita la nazionalità.

TURCHIA, INACCETTABILE L'ORDINE DI ISRAELE PER EVACUARE GAZA

(ANSA) - ISTANBUL, 13 OTT - La Turchia ha definito "inaccettabile" l'ordine di evacuazione di tutti i civili da Gaza nel sud dell'enclave palestinese da parte dell'Esercito israeliano.

"Forzare 2.5 milioni di persone di Gaza, che sono stati oggetto di bombardamenti indiscriminati per giorni e che sono stati privati di elettricità, acqua e cibo, a migrare in una zona estremamente circoscritta è una chiara violazione del diritto internazionale", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, come riporta la tv di Stato Trt.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 15

"Ci aspettiamo che Israele immediatamente farcia marcia indietro rispetto a questo grave errore e ponga fine alle sue azioni brutali contro la popolazione civile di Gaza", aggiunge il comunicato.

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN - QUASI AMICI - BY EDOARDO BARALDI SISTEMA ANTI MISSILE ISRAELIANO IRON DOME bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 8 dipendente dell ambasciata israeliana accoltellato in cina 2 bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 17 bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 14 dipendente dell ambasciata israeliana accoltellato in cina 5