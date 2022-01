L'AUTOCANDIDATURA DI DRAGHI AL COLLE? "UN MALE PER L’ITALIA E L’EUROPA” – IL SETTIMANALE INGLESE “THE ECONOMIST” (DI PROPRIETÀ DEGLI AGNELLI) STRONCA I SOGNI QUIRINALIZI DI “MARIOPIO”: “SE DOVESSE ESSERE ELETTO SARÀ DIFFICILE TROVARE UN SUCCESSORE IN GRADO DI TENERE INSIEME LA COALIZIONE. MA ANCHE SE NON CE LA FARÀ LA SUA POSIZIONE VERREBBE RIDIMENSIONATA” – CHI È L’UNICA FIGURA CHE POTREBBE PRESERVARE L’AUTOREVOLEZZA DEL PREMIER E DEL PAESE? SEMPRE LUI: SERGIONE MATTARELLA…

Maria Pia Mazza per www.open.online

Lo scorso dicembre l’Economist incoronava l’Italia “Paese dell’anno” per l’apporto dato al Paese da una figura «competente e rispettata a livello internazionale»: Mario Draghi. Ma già in quell’occasione il settimanale aveva espresso perplessità sulla “variabile Draghi” al Quirinale, prevedendo un possibile indebolimento dell’esecutivo italiano, con il possibile passaggio del premier al Colle, e il conseguente lascito della presidenza della presidenza del Consiglio a una figura ipoteticamente definita «meno competente».

E l’Economist, a poche ore dall’inizio del voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato, ribadisce: «Dopo 12 mesi di inusuale quiete e unità nella politica italiana ed europea il passaggio di Draghi al Quirinale potrebbe mettere tutto questo a rischio».

Già perché qualora “Mr.Draghi” dovesse essere eletto come successore del presidente Mattarella, secondo il settimanale «sarà difficile trovare un successore in grado di tenere insieme l’attuale eterogenea coalizione».

Ma non solo. Anche se l’attuale presidente del Consiglio non dovesse essere eletto «la sua posizione verrebbe ridimensionata, e quindi potrebbe trovare difficoltà anche nel prosieguo dell’incarico di presidente del Consiglio».

Dopo l’elezione del Capo dello Stato, a prescindere da quella che sarà la strada di Draghi, secondo l’Economist «anche supponendo che si possa trovare un sostituto (con il ministro Colao in pole, o la Guardasigilli Cartabia, ndr) è improbabile che lui o lei possano contare sul sostegno dei partiti che è riuscito a ottenere Draghi, anche perché i partiti politici che attualmente lo sostengono vorranno iniziare a posizionarsi per le prossime elezioni».

In questo contesto, non va poi sottovalutato un fattore di non poco conto: chi e come riuscirà a garantire il mantenimento dell’andatura giusta per la “messa a terra” dei progetti del Pnrr, tenuto conto che i fondi verranno erogati in tranche solo se i singoli Paesi rispetteranno le scadenze concordate con l’Unione Europea?

Nel possibile passaggio da Palazzo Chigi al Quirinale sarà fondamentale il ruolo della Lega. Ma il segretario Salvini, oggi, sulla scia del “veto” di Berlusconi sulla permanenza dell’ex numero uno della Bce a Chigi, ha ribadito che «togliere Draghi dal governo sarebbe pericoloso, perché sarebbe pericoloso per l’Italia in un momento difficile reinventarsi un nuovo governo da capo».

BERLUSCONI MELONI SALVINI

Salvo inversioni di rotta, dunque, “Mr. Draghi” resterebbe premier, ma ne uscirebbe comunque indebolito dalla mancata elezione al Colle. E dunque chi, secondo l’Economist, potrebbe essere l’unica figura che potrebbe concretamente preservare e tutelare l’autorevolezza e la forza di Draghi nel post-governo Draghi? Anche questa figura, secondo l’Economist, si troverebbe a dover ribaltare la propria decisione. Di chi si tratta? Dell’uomo in piedi sull’uscio: Sergio Mattarella. Non è escluso possa succedere, ma non è detto che decida di farlo accadere.

3 - LA CANDIDATURA DI MARIO DRAGHI A PRESIDENTE È UN MALE PER L'ITALIA E L'EUROPA

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Raramente un'elezione per la presidenza italiana, una carica per lo più cerimoniale, ha attirato tanto interesse quanto quella che inizia il 24 gennaio a Roma. Un collegio elettorale di 1.009 parlamentari e delegati regionali è incaricato di scegliere il prossimo capo di stato, e terrà votazioni giornaliere fino a quando il lavoro non sarà finito.

Un motivo di interesse è il sempre controverso Silvio Berlusconi. L'ex primo ministro è stato tra quelli più vistosamente desiderosi di diventare presidente. Ma il 22 gennaio ha rinunciato alla sua ambizione. Gli stretti collaboratori avevano ammesso in precedenza che Berlusconi non era in grado di raccogliere l'appoggio di cui aveva bisogno, nonostante il sostegno dei partiti di destra.

Un secondo motivo di interesse è la possibilità che la scelta cada ora su Mario Draghi, l'attuale primo ministro. Draghi ha presieduto quasi 12 mesi di insolita calma e unità nella politica italiana (la sua coalizione di governo comprende tutti i partiti principali tranne uno). E raramente gli altri membri dell'UE hanno avuto bisogno che i politici italiani rimanessero uniti e calmi come adesso.

L'Italia sta per essere il più grande beneficiario dei fondi dell'UE per il recupero della pandemia. Più di 200 miliardi di euro (227 miliardi di dollari) dei 750 miliardi di euro totali sono in programma e la speranza è che possano essere spesi in modo da favorire la crescita economica dell'Italia. Per più di due decenni, la triste performance del paese ha agito come un freno alla crescita economica dell'intera UE – scrive The Economist.

Il governo di Draghi ha fatto un buon inizio nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari per assorbire il denaro in modo produttivo. Ma il suo desiderio, appena mascherato, di lasciare la residenza del primo ministro, Palazzo Chigi, per il più grande Quirinale, lo mette a rischio.

Se sarà eletto, sarà difficile trovare un successore capace di tenere insieme l'attuale coalizione ideologicamente eterogenea. Se non lo sarà, la sua posizione sarà diminuita, quindi potrebbe essere quasi altrettanto difficile per lui continuare a portare a termine lo stesso trucco.

Sono stati espressi timori che l'elevazione del signor Draghi potrebbe indurre un'elezione improvvisa. Anche se non impossibile, questo sembra improbabile. Come risultato della legislazione approvata nel 2012, se l'attuale parlamento viene sciolto prima del 24 settembre, i suoi membri perderanno i diritti pensionistici che hanno accumulato da quando è stato convocato nel 2018 e saranno costretti a dire addio a circa 50.000 euro a testa di contributi.

Quindi uno scenario più probabile è che si formi un governo successivo a quello di Draghi, che tenterà di zoppicare oltre la scadenza prima di crollare in un punto non troppo lontano dalla fine naturale della legislatura, nel marzo 2023.

Il pericolo qui è che un governo post-Draghi otterrebbe poco. Supponendo che un sostituto possa essere trovato, è improbabile che lui o lei goda di qualcosa come il sostegno di cui Draghi gode attualmente, anche perché i partiti politici che attualmente lo sostengono vorranno iniziare a posizionarsi per le prossime elezioni, allontanandosi nelle loro diverse direzioni. Eppure il lavoro di riforma ha ancora molta strada da fare, e se si ferma anche il flusso di fondi da Bruxelles. I fondi di recupero Covid vengono erogati in tranche, e le tranche future dipendono dalla continua attuazione del programma concordato.

Se, nel frattempo, Draghi diventerà effettivamente capo di stato, dipenderà da diverse variabili. Le elezioni presidenziali italiane sono notoriamente imprevedibili - ricche di accordi surrettizi e rovesci vertiginosi. Il presidente in carica, Sergio Mattarella, è stato eletto nel 2015 con 665 voti al quarto scrutinio dopo averne ricevuti solo quattro in quello precedente. E poiché il voto è segreto, i membri del partito spesso ignorano le istruzioni dei loro leader.

Covid-19 ha creato un altro strato di incertezza. Le regole richiedono una maggioranza di due terzi per vincere nei primi tre turni e una maggioranza semplice in seguito. Questo è calcolato non come quota di voti espressi, ma come quota del numero totale di elettori. Eventuali assenze renderanno quindi più difficile per chiunque vincere.

Più di 30 membri del collegio elettorale sono risultati positivi al covid negli ultimi giorni. Il 21 gennaio il governo ha affrettato una misura per permettere loro di uscire dall'isolamento per votare, probabilmente in un seggio elettorale drive-in appositamente creato vicino al Parlamento.

Il più grande ostacolo per Draghi è l'eredità della candidatura di Berlusconi. Berlusconi ha persuaso i suoi alleati, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini della Lega Nord, a sostenerlo pubblicamente. Berlusconi è diventato così il paladino della destra e quindi Draghi, per default, quello della sinistra.

Questo rende più difficile per gli alleati di Berlusconi cambiare la loro fedeltà al primo ministro ora. Tuttavia, né la sinistra né la destra hanno una chiara maggioranza in un collegio elettorale brulicante di indipendenti. Roberto D'Alimonte, che insegna scienze politiche all'università Luiss di Roma, dà alla sinistra un piccolo vantaggio, di 463 a 452, lasciando ben 94 elettori senza una chiara fedeltà.

I voti della Lega sono particolarmente cruciali, tanto più che alcuni nel Partito Democratico di centro-sinistra e molti nel Movimento Cinque Stelle, ampiamente progressista, hanno riserve sul fatto che il primo ministro diventi presidente. Eppure Salvini, come Berlusconi, ha pubblicamente sostenuto che Draghi dovrebbe rimanere al governo.

Sostenere ora la sua elevazione alla presidenza richiederà un'inversione a U che il leader della Lega potrebbe trovare difficile da giustificare. A meno che il presidente in carica, Sergio Matterella, non faccia lui stesso un'inversione a U e accetti di rimanere fino alle prossime elezioni, è difficile vedere come questo voto possa finire bene per l'Italia.

