9 lug 2024 17:19

L'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE LANCIA UN NUOVO ALLARME SUL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA: “LO STATO SI ASSUME RISCHI CHE NON GLI COMPETONO E I COSTI POTREBBERO LIEVITARE” – NEL MIRINO DEL PRESIDENTE DELL'ANAC, GIUSEPPE BUSIA, C'È LA PROCEDURA "PER FASI", STABILITA PER DECRETO DA SALVINI, CHE PERMETTE DI “SPEZZETTARE” I LAVORI: “È ESSENZIALE AVERE UNA VISIONE UNITARIA PER EVITARE DI DOVER CORREGGERE L'OPERA CON VARIANTI” – LA REPLICA DELLA SOCIETA’ “STRETTO DI MESSINA”