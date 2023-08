L'AVVENTURA POLITICA DI SANTORO PARTE NELLA MIGLIORE TRADIZIONE DELLA SINISTRA: CON UNA SPACCATURA – IL GIORNALISTA ALLA FINE HA DECISO DI SCENDERE IN CAMPO. ALLA VERSILIANA HA PRESENTA L”EVENTO “E SE SPUNTASSE UN ARCOBALENO?”. UN APPUNTAMENTO “PER RENDERE VISIBILE IL POPOLO PACIFISTA E CAPIRE SE VALE LA PENA PRESENTARE UNA LISTA ALLE ELEZIONI EUROPEE” – ACCANTO AL GIORNALISTA ANCHE LUIGI DE MAGISTRIS, CHE PERO SI SFILA SUBITO: “NON NASCONO LISTE”

Estratto dell'articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

Michele Santoro alla versiliana

Vogliono la pace ma già si fanno la guerra tra di loro. Partiamo dalla notizia. Michele Santoro, Raniero La Valle, Luigi De Magistris e Ginevra Bompiani si sono dati appuntamento al Caffè della Versiliana «per dare una rappresentanza al popolo della Pace». «E se spuntasse un Arcobaleno?», il titolo dell’evento promosso dall’ex conduttore. L’appuntamento di Marina di Pietrasanta, spiega Santoro, «è un appello per rendere visibile il popolo del no alle armi».

Il volto simbolo dell’antiberlusconismo catodico dice che bisogna capire «se vale la pena presentare una lista alle elezioni europee». E però De Magistris, l’alter ego pacifista di Santoro, già frena. «Non nascono liste, l’obiettivo è far capire che tutti gli altri temi, dall’inflazione al caro-energia, non si risolvono senza la fine della guerra», ha fatto sapere l’ex sindaco di Napoli.

[…] ecco le prime voci su una rivalità tra Santoro e De Magistris. Con il secondo che preferirebbe correre alle europee con il «suo» logo Unione Popolare, che già si era presentato alle elezioni politiche dell’anno scorso raccogliendo l’1,4%. Meglio soli che male accompagnati, soprattutto sedi mezzo c’è un personaggio ingombrante come il giornalista. «Uno che potrebbe mettere in ombra l’ego di De Magistris», guerreggiano dal fronte della Pace.

A completare il quadretto per niente pacifico ci sono due storici esponenti della sinistra anti-occidentale. D’altronde, come spiegò Marco Pannella in un’intervista al Corriere della Sera del 1991, «il pacifismo in questo secolo ha prodotto effetti catastrofici, convergenti con quelli del nazismo e del comunismo».

[…] Sicuramente pacifista ma poco pacifica è la scrittrice Ginevra Bompiani, al fianco di Santoro alla Versiliana. Eccola, il 17 maggio scorso, attaccare in diretta tv il presidente dell’Ucraina aggredita dalla Russia: «L’Italia è suddita, Zelensky era un mediocre attore ed è diventato un grande manipolatore». Non male per l’intellettuale figlia di Valentino Bompiani, fondatore dell’omonima casa editrice, ora diventata opinionista da talk show in quota pacifismo.

L’ultimo arco del quartetto messo insieme da Santoro è Raniero La Valle. Classe 1931, giornalista cattolico progressista, è stato senatore e deputato della Sinistra Indipendente. Ma oltre ai quattro c’è di più. Per capire chi potrebbe sostenere la lista di Santoro basta scorrere l’elenco dei vip che hanno sottoscritto l’appello per la Staffetta dell’Umanità, una serie di cortei andati in scena in tutta Italia il 7 maggio scorso. Ci sono Massimo Cacciari e Fausto Bertinotti. Mario Capanna e Donatella Di Cesare. Vauro Senesi e Padre Alex Zanotelli. Poi Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi e Mimmo Lucano.

Ma anche Carlo Rovelli, Alessandro Barbero e Fiorella Mannoia. Mentre tra i partiti che hanno sostenuto il cartello elettorale di De Magistris troviamo Ri- fondazione Comunista e Potere al Popolo. Con Santoro anche i sindacalisti di base dell’Usb. L’ex teletribuno è sicuro: «Valiamo tra il 3 e il 5%» […]

