L'ENNESIMA BATTAGLIA SBAGLIATA DI CALENDA - IL LEADER DI AZIONE CONTRO L'IPOTESI DEL MATCH TRA MARK ZUCKERBERG E ELON MUSK IN “UN LUOGO EPICO” IN ITALIA: “TROVO ALLUCINANTE CHE IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO VENGA MESSO A DISPOSIZIONE DI DUE MILIARDARI CHE VOGLIONO DARSELE COME ADOLESCENTI IDIOTI, E NON E' UNA QUESTIONE DI QUANTO PAGANO...” – E LO SEGUE A RUOTA IL DEM ORFINI: “PER SANGIULIANO LA CULTURA È UNA PAGLIACCIATA” – LA REPLICA DI FDI

(AGI) - "Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti". Carlo Calenda, su Twitter, non fa sconti davanti alle ipotesi di un 'match' Musk-Zuckerberg. "Altro che amor patrio e rispetto per la propria storia. E non e' una questione di quanto pagano. Ci sono cose - sottolinea il leader di Azione - che semplicemente non sono in vendita".

ORFINI, MUSK-ZUCKERBERG? PER SANGIULIANO CULTURA È PAGLIACCIATA

(ANSA) - "Quindi per il ministro Sangiuliano i concerti al Circo Massimo non vanno bene (perché si balla), mentre la pagliacciata di due miliardari che combattono è uno strumento di promozione del nostro patrimonio. Un'idea piuttosto curiosa di cultura". Così su Twitter Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico. (ANSA).

FILINI (FDI), SU MUSK E ZUCKERBERG POLEMICHE CALENDA SENZA SENSO

(ANSA) - "Trovo davvero insensate e campate in aria le polemiche di Calenda sull'evento annunciato dal ministro Sangiuliano: una location dell'immenso patrimonio culturale italiano verrà concessa per un evento sportivo e mediatico. Non mi pare sia una grossa novità, fortunatamente le bellezze che tutto il mondo ci invidia vengono valorizzate per eventi di ogni genere: spettacoli, film, eventi sportivi, concerti.

Calenda è forse contrario ai concerti al Circo Massimo? Ha forse detto qualcosa quando Tom Cruise girava Mission Impossible ai Fori imperiali? Sta male se vede il combattimento di Chuck Norris e Bruce Lee dentro il Colosseo nel film "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente"? Gli esempi potrebbero essere infiniti, fortunatamente. L'unica novità è che l'evento di Musk e Zuckerberg sarà strapagato dagli organizzatori e servirà a finanziare ospedali pediatrici.

Quale sarebbe quindi il problema di Calenda, che non è di suo gusto un evento mediatico che sarà visto da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, dando un'enorme visibilità all'Italia e alle sue bellezze? Penso che ce ne faremo una ragione". Lo scrive in una nota Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia.

