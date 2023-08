L'ENNESIMO STALLO ALLA MESSICANA TRA KIEV E MOSCA - GLI UCRAINI NON SCENDONO A COMPROMESSI: “MOSCA SI DEVE RITIRARE. L’UNICA BASE PER I NEGOZIATI È LA FORMULA DI PACE DI ZELENSKY” CIOÈ RIPRISTINARE I CONFINI DEL 1991, INCLUSA LA PENISOLA DI CRIMEA ANNESSA DALLA RUSSIA NEL 2014 - MOSCA RISPONDE E CHIEDE CHE VENGANO RICONOSCIUTE COME TERRITORIO RUSSO ANCHE LE “NUOVE REALTÀ TERRITORIALI” ANNESSE CON I REFERENDUM FARSA - COME SE NE ESCE?

1. MOSCA, 'SENZA VALORE DISCUTERE DI UCRAINA SENZA DI NOI'

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - "Senza la partecipazione della Russia e senza tener conto dei suoi interessi, nessun incontro sulla crisi ucraina ha il minimo valore aggiunto": lo ha affermato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, commentando i recenti colloqui di Gedda sulla guerra in Ucraina.

Nella dichiarazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del ministero degli Esteri russo, Zakharova ha bocciato la formula per la pace in dieci punti proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che prevede il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina invasa dalle truppe russe. Inoltre, ha detto che "vanno riconosciute le nuove realtà territoriali che si sono sviluppate" in Ucraina "a seguito dell'esercizio da parte degli abitanti delle nuove regioni russe del diritto all'autodeterminazione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite".

MEME ZELENSKY PUTIN

Zakharova si riferisce all'annessione illegale da parte della Russia di quattro regioni ucraine. Nelle zone delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson occupate armi in pugno dalle truppe russe, lo scorso autunno il Cremlino ha promosso dei "referendum" di annessione illegittimi, che sono stati bocciati dalla comunità internazionale.

2. KIEV, 'NESSUN COMPROMESSO SU TREGUA, MOSCA SI RITIRI

(ANSA) - "L'unica 'base per i negoziati' è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni di compromesso come 'cessate il fuoco immediati' e 'negoziati qui e ora' che diano alla Russia il tempo di restare nei territori occupati. Solo il ritiro delle truppe russe al confine del 1991".

vladimir putin volodymyr zelensky

Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. "Non bisogna farsi illusioni: qualsiasi 'Minsk-3' non farà che prolungare la guerra in futuro. È l'abbandono delle illusioni ciò che sta avvenendo oggi in molti Paesi che ieri avevano giudicato male la Russia", ha aggiunto.

zelensky putin