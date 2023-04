L'EX PREMIER NEOZELANDESE SALE IN CATTEDRA - A TRE MESI DALLE DIMISSIONI (“SONO UMANA, NON HO PIÙ FORZE”) JACINDA ARDERN SI TRASFERISCE NEGLI STATI UNITI: INSEGNERÀ POLITICHE E TECNOLOGIE PER UN SEMESTRE AD HARVARD - L'ATENEO AMERICANO LE HA OFFERTO UNA DOPPIA BORSA DI STUDIO IN LEADERSHIP NELLA GOVERNANCE TECNOLOGICA - IL SUO PASSO INDIETRO È STATO VISTO COME UN GESTO "RIVOLUZIONARIO" MA...

Estratto dell'articolo di Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

Tre mesi fa, dopo che ha lasciato anzitempo il suo posto da premier a 42 anni, si è fatto un gran parlare delle «grandi dimissioni» di Jacinda Ardern e della sua «grande lezione» andata oltre i confini della Nuova Zelanda: ritirarsi non è per forza sinonimo di sconfitta. […] «Me ne vado perché a un ruolo così privilegiato è legata una grande responsabilità», […]una decisione indotta da un motivo semplice quanto rivoluzionario: «Non ho più abbastanza energia».

[…] In quest’ottica va inquadrato l’annuncio fatto ieri da Ardern su Instagram ai suoi 1,7 milioni di follower: si trasferirà da Auckland a Boston, in Massachusetts, per fare la ricercatrice all’Università di Harvard, che le ha assegnato una doppia borsa di studio. Per un semestre salirà in cattedra, terrà incontri e farà ricerca su tre questioni a lei familiari: la leadership […] l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo decisionale politico e il radicalismo online.

Un ambito, quest’ultimo, su cui Ardern è impegnata da tempo attraverso il Christchurch Call, nato dalla collaborazione tra istituzioni e compagnie tecnologiche, per prevenire la diffusione di contenuti estremisti online, dopo gli attacchi terroristici che nel 2019 provocarono 50 vittime in due moschee neozelandesi. «Harvard è stata un partner importante nel lavoro di Christchurch Call — ha ricordato la ex premier — e il mio semestre lì sarà anche un’opportunità per accettare la prima borsa di studio in leadership nella governance tecnologica, al Berkman Klein Center (centro di ricerca dell’università di Harvard , ndr ). E per lavorare sulle sfide legate alla crescita degli strumenti di intelligenza artificiale generativa».

[…] «L’esperienza conquistata da Ardern sarà preziosa per la ricerca di soluzioni ad alcuni dei problemi online più profondi», prevede il cofondatore Jonathan Zittrain. Elogi anche dal preside della Harvard Kennedy School: «Ha mostrato al mondo una leadership politica forte ed empatica», ha dichiarato Douglas Elmendorf. «Porterà importanti spunti di riflessione per i nostri studenti e conversazioni vitali sulle scelte di politica pubblica che i leader devono affrontare a tutti i livelli». […]

