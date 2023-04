L'IMPROBABILE CORSA DEL KENNEDY SVALVOLATO CHE FA VERGOGNARE LA FAMIGLIA – OGGI ROBERT F. KENNEDY JR, NOTO PER LE SUE POSIZIONI NO VAX, ANNUNCERÀ LA CANDIDATURA ALLE PRIMARIE DEMOCRATICHE CONTRO JOE BIDEN PER LE PRESIDENZIALI 2024 – IL FIGLIO DI BOB, E NIPOTE DI JFK, È STATO SCARICATO DAL “CLAN”, CHE ANNUNCIA PUBBLICAMENTE IL SUO APPOGGIO A “SLEEPY JOE” – LA SORELLA RORY: “APPREZZO IL SUO PASSATO DA AVVOCATO AMBIENTALISTA MA OGGI...” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

ROBERT F KENNEDY JR

I Kennedy hanno avuto abbastanza tragedie nella loro storia, avrebbero voluto risparmiarsi questa, confessano alla Cnn diversi membri della famiglia. Ma il sessantanovenne Robert F. Kennedy jr, noto per le posizioni anti-vax (venne anche a Milano per una manifestazione nel 2021), oggi a Boston annuncerà la sua corsa per la nomination democratica contro Joe Biden […]

La sua famiglia ovviamente voterà per Biden. Fratelli e cugini dicono di volere bene a Bobby e per questo di sperare che la sua «tragica» corsa sia il più possibile breve e indolore.

[…] È il quarto Kennedy a candidarsi alla Casa Bianca: dopo suo zio l’ex presidente Jfk, suo padre Rfk che fu ucciso nel 1968 durante la campagna elettorale e lo zio Ted che fu amico fraterno e mentore di Biden al Senato (in realtà tentò anche Sargent Shriver, marito di Eunice, sorella di Jfk).

ROBERT F KENNEDY JR

Ma lo scetticismo sui vaccini (oltre alla sua idea che Sirhan Sirhan non abbia ucciso il padre) ha portato il resto del clan a credere che Bobby, un tempo ammirato avvocato ambientalista, abbia smarrito la via. Di recente ha scritto il libro «The Real Anthony Fauci», che accusa il virologo di «colpo di stato contro la democrazia». Ha detto che Anne Frank stava meglio degli americani obbligati a vaccinarsi, perché almeno lei poteva nascondersi dai nazisti (poi si è scusato).

[…]

john kennedy j edgar hoover robert kennedy

È il terzo degli 11 figli dati alla luce da Robert e Ethel Kennedy in 18 anni di matrimonio. Sua sorella Kathleen Kennedy Townsend, la primogenita, ex vicegovernatrice del Maryland e ora consulente del dipartimento del Lavoro, ha firmato un articolo nel 2019, con il fratello secondogenito, l’ex deputato Joe Kennedy jr in cui lo accusano di aver «contribuito a minare la fiducia nella scienza».

Rory, 54 anni, la sorella più piccola, regista, ha spiegato: «È difficile per me. Mio fratello è carismatico. Ammiro il suo passato di avvocato ambientalista: grazie a lui possiamo nuotare nel fiume Hudson. Ma appoggio il presidente Biden».

robert f kennedy jr a milano 8

[…]

Diversi Kennedy poi sono coinvolti direttamente nell’attuale amministrazione: Caroline (figlia di Jfk) e Vicky (vedova di Ted) ambasciatrici rispettivamente in Australia e in Austria, Joe Kennedy III (nipote di Bobby) è inviato per l’Irlanda del Nord. […]

