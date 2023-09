15 set 2023 15:13

L'INCONTRO TRA KIM JONG-UN E PUTIN ERA SOLO UNA PASSERELLA - I DUE NON HANNO SOTTOSCRITTO "NESSUN ACCORDO", NEMMENO NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE - LE VECCHIE ARMI SOVIETICHE OFFERTE DAL PINGUE DITTATORE NORDCOREANO A PUTIN NON SONO UTILI A MOSCA PER VINCERE IN UCRAINA. DALL'ALTRA PARTE, "MAD-VLAD" NON È COSÌ CRETINO DA AIUTARE CICCIO KIM NELLA COSTRUZIONE DI SOTTOMARINI A PROPULSIONE NUCLEARE E A MANDARE IN ORBITA SATELLITI...