17 feb 2024 19:40

L'INCONTRO DI POCHI GIORNI FA CON GIORGIA MELONI NON HA PORTATO BENE A JAVIER MILEI – DOPO SOLO DUE MESI DALL’INSEDIAMENTO, IL PRESIDENTE ARGENTINO HA DOVUTO STRALCIARE IL MEGA-DECRETO DA 600 ARTICOLI SULLA DEREGULATION PERCHÉ NON HA LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO – È UN PERIODACCIO PER IL LEADER ULTRA-LIBERISTA: RECENTEMENTE HA DOVUTO AFFRONTARE IL MAXI-SCIOPERO INDETTO DAI SINDACATI E CACCIARE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, GUILLERMO FERRARO, PER PRESUNTI “FLIRT” CON LA STAMPA…