HUNTER BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - L'indagine di Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, è "gestita male" e ci sono delle "interferenze politiche". La denuncia è di una talpa dell'agenzia della entrate americana, che chiede la protezione da 'whistleblower' per le sue affermazioni.

La talpa - riporta il Wall Street Journal - è un agente dell'Internal Revenue Service che, durante il suo lavoro, ha osservato "trattamenti preferenziali su decisioni e protocolli che normalmente sarebbero stati seguiti se il soggetto non fosse legato alla politica", affermano l'Irs in una comunicazione ufficiale al Congresso in cui si fa riferimento alle rivelazioni della talpa. Hunter Biden è oggetto di un'indagine penale sulle sue tasse e su possibili dichiarazioni false per l'acquisto di un'arma.

HUNTER BIDEN CON UNA PISTOLA le feste di hunter biden 9 HUNTER BIDEN CON UNA PIPA DI CRACK le feste di hunter biden 4 le feste di hunter biden 7 JOE HUNTER BIDEN