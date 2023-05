5 mag 2023 13:26

L'INFELICISSIMA USCITA DI GERALD DARMANIN NON È PASSATA INOSSERVATA NEPPURE IN FRANCIA – SECONDO UNA RICOSTRUZIONE DI “LIBERATION”, QUOTIDIANO DI AREA PROGRESSISTA, AL QUAI D’ORSAY (L’EQUIVALENTE DELLA FARNESINA DI PARIGI) SONO INCAZZATI NERI CON IL MINISTRO DELL’INTERNO PER L'ATTACCO A GIORGIA MELONI ("INCAPACE DI GESTIRE LE POLITICHE SUI MIGRANTI": “SONO FURIOSI PER LE SUE CATTIVE MANIERE”. LA RABBIA SAREBBE AUMENTATA DOPO L’ANNULLAMENTO DELLA VISITA DI ANTONIO TAJANI A PARIGI...