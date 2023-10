E' INIZIATA LA CACCIA AGLI EBREI - UN IMPIEGATO DELL'AMBASCIATA ISRAELIANA IN CINA È STATO ACCOLTELLATO A PECHINO: ORA SI TROVA IN OSPEDALE - NON È CHIARO, PER ORA, IL MOTIVO DELL'ATTACCO CHE NON È AVVENUTO NEI LOCALI DELL'AMBASCIATA, NÉ CHI L'ABBIA COMMESSO - HAMAS HA INCITATO ALLA RIVOLTA DEGLI ARABI OVUNQUE NEL MONDO...

(ANSA) - TEL AVIV, 13 OTT - Un impiegato dell'ambasciata israeliana in Cina è stato accoltellato a Pechino ed ora si trova in ospedale. Lo ha detto il ministero degli Esteri israeliano. Non è chiaro per ora il motivo dell'attacco che non è avvenuto in ambasciata che sta indagando. Va ricordato che per oggi Hamas ha chiamato alla rivolta degli arabi ovunque nel mondo e in Cisgiordania.

