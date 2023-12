L'INSOFFERENZA VERSO I GIORNALISTI È UN VIZIO DI FAMIGLIA – FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, COGNATO DI GIORGIA MELONI, SE LA PRENDE CON I “SOLITI” CRONISTI CHE, FACENDO IL LORO LAVORO, SONO ANDATI A SUBIACO A FARE INTERVISTE PER AVERE INFORMAZIONI SU DI LUI: “PER MOLTI DI LORO L’INFORMAZIONE È INUSLTO, FANGO, PETTEGOLEZZI. SONO ANDATI A INTERVISTARE I MIEI AMICI, LASCIANDO IL NUMERO ALLE PERSONE NEI BAR COME I DETECTIVES” (CON LA ESSE…)

Dal profilo Instagram di Francesco Lollobrigida

lo chiamavano trenita meme su francesco lollobrigida by emiliano carli il giornalone la stampa

Mi raccontano che “i soliti” giornalisti hanno passato l’intera giornata a Subiaco, il mio paese, a intervistare amministratori e cittadini sulla mia famiglia, i miei amici, la mia vita pubblica e privata lasciando il numero telefonico alle persone nei bar come i detectives nei filmetti americani. Spero abbiano mangiato bene oltre ad aver visitato un posto straordinario.

Per molti di loro l’informazione è insulto, fango, pettegolezzi, notizie distorte a piacimento, ma alla fine la verità è una e non la puoi nascondere a lungo. È la dimostrazione del senso di impotenza delle sinistre italiane che non hanno la capacità, nè la possibilità di attaccarci sul nostro operato o sperare di batterci sul consenso. Non hanno idee credibili, nè proposte, ma soprattutto i cittadini hanno già visto cosa sono stati capaci di fare impoverendo, derubando e tradendo la nostra Nazione. Si riducono allora a rovistare dovunque a testa bassa sperando di avere fortuna…avranno tanto da fare e, se il Popolo vorrà, tanto a lungo.

