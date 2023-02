REDDITO SI, MA NON COSÌ - PER LA COMMISSIONE EUROPEA L'ACCESSO AL REDDITO CITTADINANZA È DISCRIMINATORIO (LO STESSO VALE ANCHE PER L'ASSEGNO UNIVERSALE PER I FIGLI) E APRE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA - IL MOTIVO? SECONDO BRUXELLES I DIECI ANNI DI RESIDENZA IN ITALIA RICHIESTI PER ACCEDERE AL SUSSIDIO DISCRIMINANO I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI E LA COMMISSIONE CHIEDE AL GOVERNO ELIMINARE IL REQUISITO...