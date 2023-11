L'ITALIA DEV'ESSERE ALL'ALTEZZA DEI SUOI IMPRENDITORI? ECCO PERCHÉ VA MALE – GIORGIA MELONI UN GIORNO SI ALLISCIA I LAVORATORI, UN ALTRO GLI AGRICOLTORI, POI STATALI E PARTITE IVA. OGGI È TOCCATO AGLI INDUSTRIALI: “SIETE L’INTERLOCUTORE IDEALE PER UNA POLITICA SERIA” – TRA L'ABROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, IL NO AL SALARIO MINIMO, IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI A BENEFICIO DEGLI ALBERGATORI, PIÙ CHE UN'ITALIA ALL'ALTEZZA DEGLI IMPRENDITORI, SEMBRA LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A ESSERE A MISURA DEGLI IMPRENDITORI…

IMPRESE: MELONI, VOGLIO ITALIA ALL'ALTEZZA DEI SUOI IMPRENDITORI

GIORGIA MELONI ALL ASSEMBLEA DI CNA

(LaPresse) - "Le porte di questo Governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, spunti, soluzioni concrete ai problemi che abbiamo. Io sono certa, sono consapevole che le vostre Associazioni saranno sempre protagoniste di questo cammino, lo so, l’ho sperimentato. E noi vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani; nessuno meglio di chi fa impresa sa quanto sia importante il rispetto della parola data.

Anche per questo voi rappresentate l’interlocutore ideale per una politica seria. E quindi non possiamo che raccogliere questo esempio e continuare a fare questo lavoro che vuole portare a un’Italia capace di pensare in grande, capace di essere all’altezza della sua storia, capace di essere all’altezza dei suoi imprenditori, di nuovo centrale e protagonista soprattutto a livello internazionale. E quindi grazie per la vostra collaborazione, grazie per il vostro esempio, grazie per il vostro lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio all'Assemblea di Confindustria di Bergamo e Brescia.

GIORGIA MELONI ALL ASSEMBLEA DI CNA

MELONI, STATO E CITTADINI LAVORINO INSIEME COME UN'AZIENDA

(ANSA) - "Siamo convinti che stato e cittadini siano esattamente come un'azienda, più lavorano bene insieme, più saranno in grado di creare ricchezza". Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni spiegando: "proprio sulla base di questa visione abbiamo costruito anche la manovra economica per il 2024". "Non avevamo molte risorse a disposizione - ha sottolineato - ma abbiamo scritto una legge di bilancio che vale 28 miliardi di euro, concentrata su misure espansive, che non disperde risorse ma si dà delle grandi priorità".

MELONI, COMBATTIAMO L'EVASIONE VERA, NON QUELLA PRESUNTA

(ANSA) - "Noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera, non quella presunta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna.

