“C’È CHI È ANDATO IN VACANZA IL 10 MARZO E PRETENDE CHE IO LO VADA A RIPRENDERE” – LUIGI DI MAIO FA IL BULLETTO CON GLI ITALIANI ALL’ESTERO: “STIAMO ATTIVANDO VOLI PER IL RIENTRO MA DIAMO PRIORITÀ AI NOSTRI STUDENTI E CITTADINI CHE ERANO FUORI. E QUANDO RIENTRERANNO SARANNO MESSI IN QUARANTENA. I MEDICI IN CONGEDO A NAPOLI? SE QUALCUNO FA IL FURBO VA PUNITO” – VIDEO