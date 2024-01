L'OMBRA DI PUTIN INCOMBE SU MARINE LE PEN – UN’INCHIESTA DEL “WASHINGTON POST”, BASATA SU “DOCUMENTI DEL CREMLINO OTTENUTI DA UN SERVIZIO DI SICUREZZA EUROPEO”, RILANCIA LE ACCUSE SUI LEGAME TRA MOSCA E RASSEMBLEMENT NATIONAL – LA RUSSIA USEREBBE IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA FRANCESE PER DIFFONDERE LA PROPRIA PROPAGANDA – I 10 MILIONI DI EURO CHE L'ALLEATA EUROPEA DI SALVINI OTTENNE NEL 2014 DALLA BANCA RUSSO-CECA FCBR...

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “La Stampa”

MARINE LE PEN E VLADIMIR PUTIN

A circa cinque mesi dalle prossime elezioni europee, sul Rassemblement National di Marine Le Pen torna ad aleggiare lo spettro della Russia. Un legame, quello tra Mosca e il partito di estrema destra francese, che resta ben saldo secondo un'inchiesta del Washington Post, basata su dei «documenti del Cremlino ottenuti da un servizio di sicurezza europeo».

Nel mirino di quella che sembra essere una strategia concepita su scala europea ci sarebbe il sostegno occidentale all'Ucraina e le sanzioni alla Russia, da scalfire agli occhi dell'opinione pubblica attraverso una campagna di comunicazione portata avanti sui social network con l'aiuto di partiti di estrema destra.

MARINE LE PEN VLADIMIR PUTIN

[…] La testa d'ariete scelta per scardinare in Francia sarebbe proprio il Rassemblement National. Ma per la formazione, oggi guidata dal presidente Jordan Bardella, si tratterebbe solo di un "complotto". «Il nostro obiettivo è che l'Ucraina ritrovi la sua indipendenza, la sua sovranità e le sue frontiere», ha reagito ai microfoni di Sud Radio il portavoce, Laurent Jacobelli.

[…] Marine Le Pen aveva preso le distanze da Vladimir Putin due anni fa subito dopo l'aggressione all'Ucraina, cercando di scrollarsi di dosso le accuse che la volevano connessa al Cremlino, soprattutto per il prestito da circa 10 milioni di euro ottenuto nel 2014 dalla banca russo-ceca Fcbr, rimborsato a settembre ad Aviazapchast, società specializzata in componenti per aerei che aveva acquisito il debito.

Critiche riemerse dopo l'inchiesta del Washington Post: Renaissance, partito della maggioranza macroniana, in una serie di tweet ha evocato il «ruolo preponderante» svolto dagli avversari per «diffondere la propaganda di Putin». Che potrebbe emergere nei prossimi mesi di campagna elettorale in vista delle europee di giugno.

matteo salvini marine le pen mangiano a pontida

MATTEO SALVINI - MARINE LE PEN - FRANCESCA VERDINI A PONTIDA 2023 matteo salvini e marine le pen a pontida MARINE LE PEN E VLADIMIR PUTIN