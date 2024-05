L'OPINIONE PUBBLICA INTERNAZIONALE PRO-PALESTINA NON FERMERÀ NETANYAHU. LE CASSE VUOTE POTREBBERO – SECONDO LA BANCA CENTRALE DI ISRAELE LA GUERRA A GAZA COSTERÀ OLTRE 63 MLD DI EURO ALLO STATO EBRAICO TRA SPESE PER LA DIFESA, I BISOGNI DEI CIVILI E IL MINOR GETTITO FISCALE – IL GOVERNATORE DELL’ISTITUTO DI CREDITO MANDA UN AVVISO A NETANYAHU, METTENDO IN GUARDIA DAL DARE AI MILITARI UN "ASSEGNO IN BIANCO"

AMIR YARON BIBI NETANYAHU

BANCA ISRAELE, GUERRA COSTERÀ OLTRE 63 MLD DI EURO

(ANSA) - Il costo per Israele della guerra a Gaza sarà di oltre 63 miliardi di euro. Lo ha stimato il governatore della Banca centrale di Israele Amir Yaron riferendosi alle spese per la difesa, per bisogni civili e alle perdite di gettito fiscale negli anni dal 2023 al 2025. Yaron ha poi avvertito che i costi per la sicurezza e la guerra per i civili sono "significativi" e rappresentano un onere di bilancio. Inoltre - ha aggiunto - si prevede che il futuro budget per la sicurezza crescerà in modo permanente e avrà un impatto macroeconomico, mettendo in guardia dal dare ai militari un "assegno in bianco".

YARON NETANYAHU