24 apr 2024 18:11

È L'ORA DI MARIO DRAGHI? - SECONDO "BLOOMBERG", EMMANUEL MACRON È "IN CONTATTO" CON I SUOI OMOLOGHI EUROPEI, "TRA CUI GIORGIA MELONI", SULLA POSSIBILITÀ DI AVERE UN TECNICO ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, "COME L'EX PRESIDENTE DELLA BCE, MARIO DRAGHI" - MA “MARIOPIO” NON FREME PER SOSTITUIRE URSULA VON DER LEYEN: E’ UN RUOLO ROGNOSO, OBBLIGATO A INFINITE MEDIAZIONI E A TROPPI COMPROMESSI, NON ADATTO PER IL SUO PIGLIO DECISIONISTA - PALAZZO CHIGI SMENTISCE COLLOQUI CON IL PRESIDENTE FRANCESE: "INDISCREZIONI PRIVE DI FONDAMENTO"