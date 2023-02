15 feb 2023 19:12

L'ORLANDO FURIOSO! – IL SINISTRATO EX MINISTRO DEM, ANDREA ORLANDO, GRANDE SPONSOR DELLA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN ALLA SEGRETERIA DEL PD, SI INCAZZA CON ENRICO LETTA E STEFANO BONACCINI. LA LORO COLPA? HANNO OSATO DIRE CHE GIORGIA MELONI È UNA LEADER “CAPACE” E NON UN MOSTRO AUTORITARIO. E ORLANDO HA TUONATO: “METTIAMOCI D’ACCORDO, COMPAGNI E AMICI” (EH, GIÀ, CHE SI METTANO D’ACCORDO, UNA VOLTA PER TUTTE…)