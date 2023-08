E' TORNATO SALVINI EUROSPACCONE! - A MARINA DI PIETRASANTA, IL LEGHISTA PRENDE A CEFFONI L'UE: "LA DIRETTIVA SULLE AUTO ELETTRICHE E' UNA FOLLIA. LA LEGGE SULLE CASE GREEN E' SBAGLIATA E SUI MIGRANTI L'EUROPA CI HA LASCIATI SOLI" - LA STOCCATA A TAJANI: "A BRUXELLES IL MODELLO DEVE ESSERE QUELLO DEL CENTRODESTRA ITALIANO E SPERO CHE NESSUNO DICA 'MAI CON LE PEN', PERCHE' VORREBBE DIRE 'VOGLIO I SOCIALISTI'" - E SUL DOSSIER BANCHE APRE A MODIFICHE IN PARLAMENTO MA NON DICE SE LA LEGA LE SOSTERRA'...

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “la Stampa”

matteo salvini con un amica al mare foto di gente

All’appuntamento di mezza estate della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, ormai Matteo Salvini è di casa. Tanto da arrivare in bicicletta, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini e dalla scorta. [...]

[...] Salvini sente già il profumo della campagna elettorale per le Europee del prossimo anno. C’è la candidata Susanna Ceccardi e i santini iniziano a girare.

«Non farò un comizio», assicura. La promessa però si perde in fretta nel fiume di proposte e promesse che il vicepremier offre ai presenti. Dalla giustizia ai migranti, dalle riforme costituzionali all’autonomia, passando per la flat tax, la sicurezza nelle città, le tasse: si dispiega in quaranta minuti il vasto programma [...]

MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI IN BICICLETTA

La discussione sul salario minimo, sul quale la Lega ha già alzato un muro di fronte al pressing dell’opposizione, si risolve così: «Più apro cantieri più non ce ne sarà bisogno». Un’altra stoccata al tentativo di Meloni di trovare una convergenza con le opposizioni.

«Giusto ascoltare – concede il vicepremier -, ma se Pd e M5S non cambiano idea, allora tiriamo dritti». Ed è «curioso», aggiunge, che «la sinistra proponga giustamente l’aumento dei salari minimi, ma poi contesti il governo che, per aumentarli, chiede alle banche di redistribuire una piccola parte di quelle decine di miliardi di euro che hanno guadagnato sulle spalle dei correntisti». Ecco, il dossier banche resta spinoso. Perché sembra non esserci alcuna voglia, da parte di Salvini, di concedere a Forza Italia i correttivi che chiede.

matteo salvini al mare foto di gente 1

«Certo che il decreto si può modificare, il Parlamento è sovrano», risponde. E nella risposta, impeccabile dal punto di vista del rispetto degli equilibri istituzionali, evita accuratamente di accordare l’appoggio della Lega su eventuali modifiche. […]

Salvini è in Versilia per fare campagna elettorale in vista delle Europee. Contro l'Europa si scaglia più volte. Per la direttiva sull'obbligo di auto elettriche, «che è una follia», dice, così come resta «sbagliata» la nuova legge europea sulle case green, che impegnerebbe i proprietari di immobili in Italia «a una spesa media di 80mila euro», entro il 2035, per mettere a norma la propria abitazione.

E poi sui migranti, aggiunge, «l'Europa ci ha lasciati soli, non ha fatto niente». Il governo, rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale, sembra ancora lontano dall'obiettivo "arrivi zero". E Salvini è costretto ad ammettere: «Si deve fare di più e meglio, tutti insieme.

Così non si può andare avanti».

L’obiettivo di fondo dell’attacco all’Europa è quello di riuscire a scardinare l’attuale alleanza di governo a Bruxelles tra Socialisti e Popolari. Per lui, «il modello deve essere quello del centrodestra italiano. E spero che nessuno dica “mai con Le Pen”». […]

Per la verità lo hanno già detto fino allo sfinimento gli alleati di Forza Italia, oltre ai vertici del partito Popolare europeo, ma Salvini rinnova la promessa di «impegnare» gli alleati Meloni e Tajani a non governare con la sinistra in Europa: «Chiederò che il centrodestra italiano si impegni a lavorare in Europa solo con il centrodestra, perché se si dice "non voglio Le Pen", vuol dire "voglio i socialisti"».

MATTEO SALVINI CON IL NUMERO DI TOPOLINO DEL 1982 matteo salvini al mare con il figlio federico 1 foto di gente matteo salvini al mare foto di gente matteo salvini al mare con il figlio federico foto di gente