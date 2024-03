L'UTERO E' MIO, ME LO GESTISCO IO – MENTRE NEGLI STATI UNITI INTERROMPERE UNA GRAVIDANZA E’ SEMPRE PIU’ COMPLICATO, LA FRANCIA DIVENTA IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE IN COSTITUZIONE LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ABORTO – LA PROPOSTA ARRIVA DA MATHILDE PANOT, CAPOGRUPPO DEL PARTITO DI SINISTRA RADICALE “FRANCE INSOUMISE” – LA TORRE EIFFEL SI ILLUMINA CON LA SCRITTA “IL MIO CORPO, LA MIA SCELTA” E GLI ANTI-ABORTISTI PROTESTANO A VERSAILLES...

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

mio corpo mia scelta - torre eiffel

La Tour Eiffel si è illuminata con la scritta «il mio corpo, la mia scelta» nel momento in cui a Versailles il Congresso (deputati e senatori riuniti) ha approvato la revisione costituzionale che garantisce la libertà delle donne di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. La Francia diventa il primo Paese al mondo a introdurre nella sua Costituzione la tutela del diritto all’aborto.

Mathilde Panot, la capogruppo della France Insoumise all’Assemblea nazionale all’origine dell’iter politico-costituzionale, ha dichiarato che si tratta di una «promessa per le donne di tutto il mondo». «Oggi la Francia rinnova la sua vocazione di faro dei diritti umani», ha esultato mentre al Trocadéro di Parigi centinaia di militanti riuniti applaudivano per il risultato del voto, relativamente scontato dopo le precedenti approvazioni dell’Assemblea e del Senato.

manifestazione per l aborto 1

L’iniziativa di Mathilde Panot è stata sostenuta e fatta propria dal presidente Emmanuel Macron. Molti senatori della destra, in origine contrari, hanno finito con il votare a favore assecondando un sentimento largamente diffuso nella società francese. Nei mesi scorsi le perplessità riguardavano l’utilità o meno di modificare la Costituzione, processo lungo e complesso, per garantire un diritto che la stragrande maggioranza dei francesi e delle forze politiche non mette in discussione. Ma gli sviluppi politici negli Stati Uniti hanno riportato in primo piano le minacce al diritto […]

MANIFESTAZIONE CONTRO L'ABORTO IN NORTH CAROLINA

Proprio sull’interruzione di gravidanza, che in altri Paesi è contestata, la società francese è sembrata ritrovare una certa unità e concordia, e forse anche per questo il presidente Macron ha deciso di sostenere il progetto, dopo tante crisi che hanno turbato e diviso il Paese.

Mentre i parlamentari francesi votavano, alcune centinaia di manifestanti anti-aborto hanno comunque protestato a Versailles, la città dei re dell’ancien régime alle porte di Parigi che ospita il Congresso e che ha da sempre una forte componente tradizionalista cattolica. Secondo vari sondaggi, circa l’80 per cento dell’opinione pubblica francese è invece favorevole alla modifica costituzionale.

womens march a madison per il diritto all aborto 9

[…] Il capo del governo è arrivato a Versailles accompagnato da Jean Veil, uno dei tre figli di Simone. Intervento commosso anche da parte di Yaël Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea nazionale e prima donna nella storia della Francia a presiedere un Congresso, che ha proclamato l’approvazione: 780 voti favorevoli e solo 72 contrari. […]

PROTESTE PRO ABORTO 1